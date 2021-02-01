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Ekonomi
Haber Giriş: 01.02.2021 - 11:00 | Son Güncelleme:

Kısa çalışma ödeneklerinin yatacağı tarih belli oldu -Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

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Kısa çalışma ödeneklerinin yatacağı tarih belli oldu -Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
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Kısa çalışma ödeneklerinin yatacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, “Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubatta hesaplara yatırıyoruz” dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.

 

 

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