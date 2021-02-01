Kısa çalışma ödeneklerinin yatacağı tarih belli oldu -Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Kısa çalışma ödeneklerinin yatacağı tarih belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu. Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat’ta yapılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, “Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubatta hesaplara yatırıyoruz” dedi. Selçuk, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlattı.
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