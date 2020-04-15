Kısa çalışma ödeneğinde süreç hızlanıyor

Teklifle, kısa çalışma ödeneği süreci hızlandırılıyor. Sadece işveren beyanıyla, müfettiş süreci tamamlanmadan kısa çalışma ödeneği verilebilecek. Yasa çıktıktan sonra 3 ay süreyle işten çıkarmayı yasaklayan teklif, bu süreçte ücretsiz izne çıkılmasına ise olanak sağlıyor.

HIZLA TAMAMLANACAK

Teklifte yer alan düzenlemeler kapsamında, kısa çalışma ödeneği için uygunluk tespitinin beklenmemesi, başvuruların hızla sonuçlanmasını sağlayacak. Artık işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi yapılacak. Ancak işverenin hatalı bilgi ve belge verdiği ve bu nedenle fazla ve yersiz ödeme yapıldığı görülürse, yasal faiziyle birlikte işverenden alınacak. Böylece halen incelemesi devam ettiği söylenen 1.3 milyon çalışan için kısa çalışma ödeneği başvurularının hızla sonuçlanması mümkün olacak.

BİN 177 TL’LİK DESTEK

İşveren tarafından ücretsiz izne ayrılan ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan işçilerle, 15 Mart’tan itibaren işten çıkarılan ve işsizlik ödeneği alamayan işçilere günlük 39.24 TL ödeme yapılacak. Bu destek işten çıkarma yasağı döneminde geçerli olacak ve aylık bin 177 TL’ye denk düşecek. Gelir desteği verilirkin, genel sağlık sigortasından da yararlanılması mümkün olacak.

UYMAYANA CEZA

Yasa yürürlüğe girdikten sonra 3 ay süreyle, iş sözleşmeleri, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymama hali istisna olmak kaydıyla, işveren tarafından feshedilemeyecek. Ancak bu sürede işveren ücretsiz izne çıkarabilecek. Ücretsiz izne çıkan çalışan da bu gerekçeyle sözleşmeyi feshedemeyecek. 3 aylık süre içinde sözleşme fesheden işverene, her işçi için aylık brüt asgari ücret kadar 2 bin 943 TL ceza kesilecek. İşten çıkarma yasağı 6 aya kadar uzatılabilecek.

SU FATURASINA 3 AY ERTELEME

Belediyeler, konutlara ve faaliyeti duran işyerlerine ilişkin su alacaklarını 3 ay erteleyebilecek. Bu erteleme belediye meclisi kararıyla olacak. Elektrik borçları da yeniden yapılandırılacak. TEDAŞ’a yönelik olan alacaklar, 1 Şubat 2020 tarihi itibariyle, 2021 yılı Ekim ayında başlayacak taksitlerle yapılandırılacak. Belediyeler, toplu taşıma hizmeti sunan gerçek ve tüzel kişiler için 3 ay süreyle gelir desteği ödemesi yapabilecek.

YÜKSEKÖĞRENİM KREDİLERİ

Hazine taşınmazlarına ilişkin sözleşmeye göre ödenmesi gereken bedelleri, mesire yerlerinin, belediyelerin taşınmazlarının kira bedelleri 3 ay süreyle ertelenecek. Belediyelerin ve bağlı kuruluşlarının gelir vergileri ve SGK prim ödemeleri 3 ay süreyle ertelenecek. Yükseköğrenim kredi borçları 3 ay süreyle ertelenecek. TOBB’un genel kurulu gelecek yıla ertelenecek. Muhtar seçimleri bu yıl yapılmayacak. Toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavtlar, 3 ay süreyle durdurulacak. 30 Eylül 2020’ye kadar sermaye şirketleri, 2019 yılı net dönem karınının yalnızca yüzde 25’inin dağıtımına karar verebilecek.