Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa çalışma ödeneği için tarih verdi

Kısa çalışma ödeneği son gelişmeler ile takip ediliyor. Milyonlarca çalışanı ile işvereni yakından ilgilendiren kısa çalışma ödeneği ile ilgili beklenen açıklama Kabine Toplantısı sonrası geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanların gündeminde yer alan kısa çalışma ödeneğinin mart ayı sonuna kadar uzatıldığını belirtti. Kısa çalışma ödeneği e devlet üzerinden sorgulanacak.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.

Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı ile görüntülenebilmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL