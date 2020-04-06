Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama E-Devlet! Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı, ayın ikinci haftasına gelinmesi nedeniyle işverenler ve işçiler tarafından yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla pek çok işletmenin kepenklerini kapatması ve personel sayısını azaltması sebebiyle Kısa Çalışma Ödeneği tedbiri alınmıştı. İŞKUR’un aldığı bu tedbirlere başvuruda bulunan işverenler, ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman ödenecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

E-DEVLET İLE İŞKUR KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

İŞKUR Kısa çalışma ödeneğinin başvuruları İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden yapıldı. Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı ile görüntülenebilmesi beklenmektedir.

İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama ekranı için tıklayınız

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİYOR?

İŞKUR'un yatırdığı kısa çalışma ödeneği çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık (her ayın 5’inde) olarak ödenecek.

İşçilerin ödenekten yararlanabilmesi için;

• İşverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması,

• İşçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve

• Kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az

450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması gerekmektedir.

Kısa çalışma ödeneği tutarı; sigortalının son 12 aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %60’ı olarak belirlenir. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği tutarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %150’sini geçemez.



Bu kapsamda, işçilerin çalışmadıkları günler için ödeme yapılacak olup, tamamen faaliyetin durdurulması halinde 1.752,40 TL ile 4.380,99 TL aralığında kısa çalışma ödeneği ödenebilmektedir.