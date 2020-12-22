Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Ocak ayı kısa çalışma ödeneği için gözler resmi açıklamada!

Ocak ayı kısa çalışma ödeneği son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. İşveren ve çalışanların pandemi döneminde mağdur olmaması için ödenen kısa çalışma ödeneği her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Ödemeler IBAN bilgisi bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden yapılıyor. Son olarak 4 Aralık'ta yatırılan kısa çalışma ödeneğinin ocak ayı ödeme tarihi ise henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde ödeme tarihi ile ilgili bakanlıktan açıklama yapılması ön görülüyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kasım ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 4 Aralık’ta hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4 Aralık 2020 tarihinde yapılacak.” açıklamasını yapmıştı.

Ocak ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihinin ise ilerleyen haftalarda netleşmesi bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yeni tip koronavirüs (Kovid19) nedeniyle 30 Hazirana kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan iş yerleri, 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR'a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecek.

Kısa çalışma başvurularının sadece e-Devlet üzerinden 31 Aralık 2020'ye kadar yapılabileceğini bunun dışında posta/e-posta kanalı ile herhangi bir başvuru alınmayacağını duyuran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, kısa çalışma ödeneği başlama tarihinin 1 Aralık 2020 tarihi veya sonrası olarak bildirilebileceğini belirtti.

DAHA ÖNCE BAŞVURU YAPAN YENİDEN YAPABİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla 30 Haziran öncesi başvuruda bulunmayan işyerlerinin de başvuru yapabilmelerinin sağlandığını belirten Bakan Selçuk, “Koronavirüs nedeniyle 30 Haziran tarihine kadar Kısa Çalışma Ödeneğine başvurmayan işyerlerimiz 31 Aralık 2020 tarihine kadar İŞKUR’a başvurmaları durumunda 1 Aralık 2020 tarihinden sonraki dönem için 3 ay süreye kadar Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanabilecekler” dedi.

Bakan Selçuk açıklamasında daha önce ödenekten yararlanan işyerlerinin durumuna da değindi. 30 Haziran tarihine kadar koronavirüs nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma başvurusunda bulunan işyerlerinin ilave işçileri için de Kısa Çalışma Ödeneği talebinde bulunabileceğini belirten Selçuk; “ Bu işyerlerimiz daha önce kısa çalışma uygulamasından yararlanmayan işçilerini de bildirerek başvuru yapabilecek” diye konuştu. Bakan Selçuk “Daha önce başvuran işyerlerimizde kısa çalışmadan yararlanan işçileri için yeni bir başvuruya gerek olmadığını ve uzatma kapsamında Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanmaya devam edebileceklerini belirtti.

Selçuk ayrıca, kısa çalışma ödeneği olarak ödenen sürelerin işçilerin işsizlik ödeneklerinden mahsup edilmeyeceğini de hatırlattı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU EKRANI-TIKLAYINIZ

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ (KÇÖ) SORGULAMA NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI- TIKLAYINIZ