Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) başvurularında son günler!

Kısa çalışma ödeneğinin hesaplara yatacağı tarih, son gelişmeler ile takip ediliyor. Kovid-19 nedeniyle ödenen kısa çalışma ödeneği aralık ayı ödemeleri 5 Ocak’ta hesaplara yatılmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ocak ayı ödeme tarihleri ise henüz belli olmadı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Aralık ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri 5 Ocak’ta hesaplara yatırılmıştı.

“Aralık Ayına İlişkin Ödemeler 5 Ocak 2021 Tarihinde Yapılacak” Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ocak 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yapmıştı.

Ocak ayı ödemelerinin de şubat ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan kısa çalışma ödeneği başvuruları son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.

Kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA

e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL