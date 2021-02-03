Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte ocak ayı kısa çalışma ödeneği sorgulama
Pandemi döneminde işveren ve işçilere sağlanmaya başlanan kısa çalışma ödeneği devam ediyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zorlayıcı sebep kaynaklı kısa çalışma uygulamasının kapsamı genişletilmişti, ücretsiz izne çıkarılanlar için de nakdi ücret desteği veriliyor. Peki, bu ayın kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte ocak ayı kısa çalışma ödeneği sorgulama hakkında detaylar…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti. Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız." ifadesini kullandı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
Normal şartlar altında işsizlik ödeneği ya da iş kaybı tazminatı ile benzer bir niteliğe sahip olan kısa çalışma ödeneğinin, E-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” ekranı ile görüntülenebilmektedir.
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