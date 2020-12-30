Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Gözler aralık ayı kısa çalışma ödeneğinde

2021 yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alan binlerce vatandaş ödemelerin erken yapılmasını beklemeye başladı. Peki, aralık ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman, ayın kaçında ödenecek? İşte aralık ayı kısa çalışma ödeneği…

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir. Her ayın ilk haftasında kısa çalışma ödeneği gerçekleştirilir.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

1 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tekrar başlayan kısa çalışma ödeneği başvuruları son başvuru tarihi 31 Aralık 2020’den 31 Ocak 2021'e kadar uzatıldı.



KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Kısa çalışma başvurularının e-Devlet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapılabilecek. 1 Ocak 2021 tarihinden sonra yapılacak başvurular için kısa çalışma ödeneği başlama tarihi 1 Ocak 2021 tarihi veya sonrası olarak bildirilebilecek.