Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu, ocak ayı ne zaman yatacak? KÇÖ'de son durum

Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı. Kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e, kısa çalışma ödeneği ise 28 Şubat 2021'e kadar uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği için başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Kısa çalışma ödeneği devam ediyor mu?

Kısa çalışma ödeneği ve başvuru süresiyle ilgili Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce son tarihi 31 Aralık olarak açıklanan kısa çalışma başvuru süresi 31 Ocak 2021'e uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği süresi ise 28 Şubat 2021 oldu.

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin kendisine ve aylık olarak ödenmektedir. Aralık ayı kısa çalışma ödeneği 5 Ocak'ta yatmıştı. Ocak ayı ödeneğinin ise bu hafta içerisinde yatması bekleniyor.