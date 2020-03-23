Kısa çalışma ödeneği başvuruları başlıyor

Koronavirüs nedeniyle üretimi azalan veya duran işletmeler için çalışanlara yüzde 60’a kadar ücret desteği verilmesini sağlayan kısa çalışma ödeneğinde, başvurular bugün başlıyor. İstihdamı kısa vadede koruyacak en önemli destek olarak görülen kısa çalışma ödeneğinde, başvuruları sonuçlandırmak içinse, bu hafta içinde tamamlanacak yasa değişikliği beklenecek. Böylece daha çok işletmenin faydalanması sağlanacak.

YÖNETİM KURULU KARAR ALDI

Kısa çalışma ödeneğinin kolaylaştırılması adımları kapsamında, İŞKUR Yönetim Kurulu geçen hafta karar aldı. Kurul, ‘koronavirüs nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel zorlayıcı sebeplerle de’ işletmelerin başvuruda bulunabileceğini duyurdu. Böylece daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işletmeler, bu yeni madde kapsamında da başvurabilecek.

ONLINE İŞLEM KOLAYLIĞI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da, kısa çalışma ödeneği başvurularının bugünden itibaren başlayacağını söyledi. Selçuk, işverenlerin İŞKUR İl Müdürlükleri ve hizmet merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla, gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabileceklerini söyledi. İŞKUR il müdürlükleri ve hizmet merkezlerinden oluşan toplam 156 elektronik posta adresine bugünden itibaren başvuru yapılabilecek.

120 GÜN ŞARTI ESNETİLECEK

Kısa çalışma ödeneğinden maaşının yüzde 60’ını alabilecek çalışanlar için, son 3 yıl içinde en az 600 gün prim ödenmiş olması, son 120 gün de hizmet akdine tabii olunması şartı aranıyor. Ancak bu şartlar yumuşatılacak. Meclise bu hafta getirilmesi planlanan düzenlemeyle, 600 gün sınırı

450 veya 500 güne çekilecek. 120 gün rakamı da düşürülecek. Böylece daha çok çalışanın maaşlarının kısa çalışma ödeneğinden alabilmesi hedefleniyor.

YASA DEĞİŞİKLİĞİ BEKLENECEK

Yasa değişikliği çalışmalarının bu hafta tamamlanması hedefleniyor. Yapılan başvurular için de, bu değişiklikler beklenecek. Başvurularda, Aile ve Çalışma Bakanlığı iş müfettişlerinin yapacağı değerlendirme esas olacak.

EVRAKLARA HIZLI İNCELEME

Olağanüstü koşullar dikkate alınarak, incelemeler, işletmeye gidilmeden, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’nda veya grup başkanlıklarında sadece ilgili başvuru evrakı ve ekleri üzerinden ve tespit tutanağı düzenlenmeksizin yapılacak. İnceleme sürecinde başvuru evraklarında eksiklik olduğu görülürse, acil olarak işverenlerle bağlantıya geçilecek, eksik evraklar elektronik ortamda istenecek ve inceleme evrak bazında hızla tamamlanacak.

İLK KEZ BU KADAR GENİŞ UYGULAMA

Kısa çalışma ödeneğinden verilecek maaş desteği, çalışan başına, 2020 yılı için 4 bin 414 TL’yi geçemiyor. Kısa çalışma ödeneği ödemeleri, İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yapılıyor.

Yapılacak değişiklikler ve kolaylaştırma adımlarıyla, kısa çalışma ödeneğinin ilk kez bu kadar geniş çaplı kullanılması hedefleniyor. Kısa çalışma ödeneğinden 2019 yılında 101 bin kişi yararlanmış ve toplam 181.8 milyon TL ödeme yapılmıştı. 2005 yılından 2018 yılı sonuna kadar kısa çalışma ödeneği verilen işçi sayısı ise 233 bindi.

ADIM ADIM KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

* İşletmenin İŞKUR’a kayıtlı olması gerekiyor.



* Kapsamdaki şirket online olarak kısa çalışma talep formunu dolduracak



* Kısa çalışma uygulanacak işçilere ilişkin bilgileri listeleyecek.



* Gerekçeli ve yazılı beyanı, ücret bordroları bildirilecek.



* Alınan ve iptal edilen siparişlere ve sözleşmelere ilişkin belgeler hazırlanacak.



* Faaliyetin kısmen ya da tamamen durduğuna ilişkin belgeler iletilecek.



* İşletme Kısa çalışma kapsamında olduğunu gösteren genel düzenlemeleri, örneğin işletmesini geçici süreyle kapatan İçişleri Bakanlığı genelgesi gibi belgeleri de online ortamda aktaracak.



* Yönetimsel kararlar çerçevesinde faaliyeti durdurulan veya azaltılan işyerlerinde de, bu durumu anlatan belgeler yeterli olacak.



* Başvuru sonuçları da online bildirilecek.

KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle, işyerindeki haftalık çalışma süreleri geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerindeki faaliyeti tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulan tüm işyerleri için başvuru yapılabilecek. Başvuruda herhangi bir sektör ayrımı bulunmuyor. Kreşler de bu kapsamda başvuruda bulunabilecek. Başvurular alındıktan sonra ise, her bir işletme için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.