Kısa çalışma kasıma kadar yürürlükte

Bu kez daha önceki aylardan farklı olarak kısa çalışma uygulaması 2 ay uzatılırken, sektörel bir ayrım da yapılmadı. Yaklaşık 1.7 milyon çalışanı kapsayan kısa çalışma kararı sonrasında gözler işten çıkarma yasağına çevrildi.

YENİ BAŞVURU YOK

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, sadece koronavirüs nedeniyle kolaylaştırılmış kısa çalışma uygulamasına başvuran işyerleri, mevcut uzatma hakkından yararlanabilecek, yeni başvuru alınmayacak. Bunun için işyerinin 30 Haziran 2020’ye kadar başvuruda bulunmuş olması gerekecek. Getirilen yeni uzatmayla birlikte, mart ayında başvuran bir işyeri, kasım ayına kadar kısa çalışma üzerinden çalışanların ücretlerini ödeyebilecek. Eğer işyeri, marttan sonra başvurduysa, bu iki aylık süre, mevcut süresine eklenecek.

17 EYLÜL ÖNCESİ

Kısa çalışma uygulamasından sonra, işyerleri için getirilen işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması için de eylül ayı içinde yeniden karar alınacak. Ağustos ayında alınan ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı kararıyla, İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin düzenlemesi 17 Eylül’e kadar uzatılmıştı. Bu nedenle, eylül ayının ilk yarısında işten çıkarma yasağı da yeniden değerlendirilecek ve bir uzatma olup olmayacağına karar verilecek. TBMM’den geçen son torba teklifle, işten çıkarma yasağının Temmuz 2021’e kadar uzatılabilmesi için yetki alınmıştı.

İşçi ve işveren temsilcileri ise, geçen hafta yaptıkları açıklamayla kısa çalışma uygulamasının yıl sonuna kadar uzatılmasını istemişti.