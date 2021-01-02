‘Kış lastiği şart’

Küresel ısınma ve iklim değişikliği dolayısıyla hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Hal böyle olunca araç kullanıcılarının aklına da ‘Kar yok neden kış lastiği takayım’ düşüncesi geliyor. Ancak kış lastiği kullanımı için kar yağması şart değil. 7 derecenin altına düşen her sıcaklık değerinde araçların kış lastiği kullanması çok önemli hale geliyor. Kış lastikleri soğuk havalarda dahi hızlı ısınarak yol tutuşunu ve güvenliği arttırıyor. Ancak sokağa çıkma yasakları ve pandemi etkisiyle lastik sektörü de olumsuz etkiler yaşıyor. Uzmanlar uyarılarına devam ediyor: “Nasıl yazın terlikle gezerken, kışın bot giyiyorsak, araçlarımızın ayakkabıları, lastiklerimiz de mevsimine göre olmalı.”

YÜZDE 37.6 KULLANMIYOR

Pandemi döneminde servis kapasiteleri yarıya indi, sayıları arttı, toplu taşımadan uzaklaşan tüketici, kendi aracını kullanmaya yöneldi. Buna karşın sokağa çıkma yasakları ve evden çalışma, lastik sektörü üzerinde de yavaşlama etkisi yarattı. 1 Aralık tarihinden bu yana ticari araç kullanıcıları için kış lastiği kullanımı da zorunlu hale geldi. Buna karşın yıl sonunda Arabam.com’un gerçekleştirdiği bir araştırmada çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Araç kullanıcıların yüzde 37.6’sı kış lastiği kullanmadığını belirtiyor. Yüzde 62.4’ü ise kullandığını söylüyor. Kış lastiği kullanıyorum diyenlerin yüzde 25.9’u yeni lastik alacağını söylerken, 62.8’i de geçen yılki kış lastiğini kullanacağını belirtiyor.

KIŞ SERT GEÇMİYOR

Ankette en çok dikkat çeken kış lastiği kullanmama sebeplerinin başında ise, ‘Bulunduğum yerde kış sert geçmiyor’ maddesi geliyor. Kış lastiği kullanmadığını söyleyenlerin yüzde 46.2’si bu şekilde bir bahane sunarken, yüzde 20’nin üzerinde bir kesim ise lastik fiyatlarının çok yüksek olması sebebiyle değişiklik yapmadığını belirtiyor. Yüzde 16.5’lik bir kısım 4 mevsim lastik kullanıyor, kalan yüzde 16.5 ise dışarıya fazla çıkmadığını söylüyor.

‘DÖRT MEVSİME YÖNELİM VAR’

Küresel ısınma ve kış şartlarının geç oluşması kış lastiği değişim taleplerinin aralık sonrasına sarkmasına sebep olduğunu vurgulayan Pirelli Türkiye CEO’su Gian Paolo Gatti Comini, “Bu sebeplere paralel olarak, müşterilerin dört mevsim lastiklere yöneldiğini görüyoruz. Bu gelişmelerin yanı sıra geçmiş yıllardaki araç satışlarından ve 2. el pazarındaki büyümeden kaynaklı yenileme pazarında bir artış bekliyoruz. Önümüzdeki dönemde özellikle online lastik alımlarında büyüme öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

‘BİNEKTE YÜZDE 30 TİCARİDE YÜZDE 41’

Brisa'nın açıkladığı verilere göre, 2019’da binek kış lastik pazarı yaklaşık 3.5 milyon adet ile toplam binek lastik pazarının yüzde 30’unu oluşturuyor. Hafif ticari araç pazarındaki kış lastiği adedi ise yüzde 41. Brisa Pazarlama Direktörü Evren Güzel, “2020’de artış gösteren otomobil pazarı, potansiyel kış lastiği müşterisi demek. Biz, kış lastiği kullanımının güvenli sürüş anlamında öneminin anlaşılması konusunda gidilecek yol olduğunu biliyoruz” dedi. Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt ise, “Kışın olası kazalara karşı alınacak hayati önlemlerden bir tanesi kış lastikleri; + 7 derece altındaki sıcaklıklarda sertleşmez, yola tutunma özelliğini koruyarak trafiğin akıcı ve güvenle akmasına katkı sağlar. Kış lastiğine geçmek için karın yağmasını beklemeyin’’ dedi.