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Kış lastiği olmayana 846 TL ceza

#Kış Lastiği#Ceza#Türkiye
Kış lastiği olmayana 846 TL ceza

Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması dün başladı. Yurdun dört bir tarafında ekipler kış lastiği denetimi yaptı. Lastiklerin diş derinlikleri ölçülürken, kış lastiğini takmayan ticari araçlara 846 TL ceza kesildi.

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ŞEHİRLER arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği zorunluluğu başladı. Türkiye genelinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması dün itibarıyla başladı. Kış mevsimine girilmesiyle birlikte 81 ilde şehirler arası şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kullanılması gereken kış lastiği denetimleri yapıldı. 1 Nisan’a kadar devam edecek uygulama kapsamında, kış lastiği takmayan araç sahiplerine 846’şar lira ceza kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün başlayan kış lastiği uygulamasının ilk gününde İstanbul Otogarı’nda denetimdeydi. Tek tek durdurulan otobüslerin lastikleri kontrol edildi. Lastiklerin diş derinliklerine de bakıldı. Uygun lastiği olmayan otobüslere 846’şar lira ceza kesilmesinin yanı sıra yola çıkmalarına da izin verilmedi. 1 Aralık 2021 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2022 tarihinde sona erecek uygulamada kurala uymayan araçların sürücülerine 846 lira ceza kesiliyor. Kamyon, çekici, tanker, otobüs gibi büyük araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastikleri ile kamyonet, minibüs ve ticari otomobillerin tüm lastiklerinin kış lastiği olması zorunlu. Seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastikler de kış lastiği olmak zorunda.

Kış lastiği olmayana 846 TL ceza

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HERKES KURALLARA UYMALI

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşak Kırıkkale’de, kış lastiği denetimleri gerçekleştirdi. Ekipler, güzergahtan geçen otobüs, TIR, ticari taksi ve toplu taşıma araçlarının lastikleri tek tek kontrol etti. Van’dan Ankara’ya yolcu taşıyan Mahmut Dağlı, “Özel bir seyahat şirketinde çalışıyorum. Kış lastiği taktığımız zaman genellikle hayatımız yüzde 100 garantidedir. Araç kaymaz frenler dört dörtlük olur. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Denetim amirlerimizden trafik polislerimizden de çok memnunuz. Onların koltuğu altında gidip geliyoruz. Lastiklerimizi de kontrol ediyorlar” dedi. Abdullah Doğan ise, “Herkesin kurala uymasını isterim. Kış lastiği hayat kurtarır. Sadece kendileri için söylemiyorlar. Bizim için söylüyorlar onlar. Kış lastiği olması bence iyi. Kış lastiği daha çok kaymasını engelliyor. Aracın durmasını sağlıyor” ifadesini kullandı.

Kış lastiği olmayana 846 TL ceza

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MÜCADELE DEVAM EDECEK

VAN İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından da kış lastiği denetimi yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerimizce ilimiz genelinde kış lastiği kullanma zorunluluğu ile ilgili olarak vatandaşlarımızın daha güvenli bir kış dönemi geçirebilmeleri için trafik bilgilendirmesi yapılarak, şehirlerarası karayollarında kış lastiği denetimleri başlamıştır. Van İl Emniyet Müdürlüğü olarak trafik güvenliğine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir” denildi. (İHA)

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#Kış Lastiği#Ceza#Türkiye

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