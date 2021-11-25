Kış lastiği mesaisi sürüyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Görüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktıGörüntüler dehşete düşürmüştü... Metrodaki saldırgan yakalandı: Suç makinesi çıktı#Metro
Ve korkulan oldu Oxford duyurdu... Süper varyant alarmı verildiVe korkulan oldu! Oxford duyurdu... 'Süper varyant' alarmı verildi#Koronavirüs
Ajax sonrası faturayı kesti Acı gerçekler... Alt seviyede, yarısı kadar bile...Ajax sonrası faturayı kesti! Acı gerçekler... "Alt seviyede, yarısı kadar bile..."#Beşiktaş
Müjdeyi Bakan Koca verdi Yerli aşıda önemli gelişmeMüjdeyi Bakan Koca verdi! Yerli aşıda önemli gelişme#Sağlık Bakanı
MİTten terör örgütüne darbe PKKnın kritik ismi etkisiz hale getirildiMİT'ten terör örgütüne darbe! PKK'nın kritik ismi etkisiz hale getirildi#MIT
Merkez Bankasından ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak İşte beklentilerMerkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi... Toplantıdan ne sonuç çıkacak? İşte beklentiler#Yatırım
Karadenizden müjdeli haber... Başarıyla tamamlandıKaradeniz'den müjdeli haber... Başarıyla tamamlandı#Fatih
Şimdiye kadarki en net açıklama... Rusya: Saldıracağız, NATO: HazırızŞimdiye kadarki en net açıklama... Rusya: Saldıracağız, NATO: Hazırız!#RUSYA
Meteoroloji uyarmıştı Yoğun kar yağışı: 2 kent beyaza büründüMeteoroloji uyarmıştı! Yoğun kar yağışı: 2 kent beyaza büründü#Kar Yağışı
Araçları çamura saplanan çiftin yardımına Hülya Avşar yetiştiAraçları çamura saplanan çiftin yardımına Hülya Avşar yetişti#Hülya Avşar
Neredeyse 10 kişiden 9u kaçak izliyor Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...Neredeyse 10 kişiden 9'u kaçak izliyor! Ceza geliyor... Yetki yolda: 10 dakika içinde...#Futbol
Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım'Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım'#Hazal Kaya
Soğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmakSoğan ekmek yerlermiş, tek dertleri var: Yukarıya selam çakmak#Milletvekili
Bu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğimBu benim vücudum, utandırmaya çalışanlara boyun eğmeyeceğim#Emily Ratajkowski
Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları Anahtar yine Erdoğanın liderliğinde yatıyor...Ekonomide yaşananlar ve siyasi sonuçları! Anahtar yine Erdoğan'ın liderliğinde yatıyor...#Ekonomi
HABERLEREkonomi Haberleri

Kış lastiği mesaisi sürüyor

#Kış Lastiği#Lastikçi#Değişim
Kış lastiği mesaisi sürüyor

Aralık ayından itibaren ticari araçlara zorunlu olan kış lastiği nedeniyle lastikçiler bir an olsun boş durmuyor.

Haberin Devamı

Kocaeli’de, ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulamasına günler kala oto lastikçilerde yoğunluk yaşanıyor. Oto lastik firması servis sorumlusu İrfan Acar, "1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunlu ama biz sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayın diyoruz kullanıcılara. Kış koşullarında maksimum performansla araçlarını kullanabilmeleri için lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz" dedi.

Ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğunun 1 Aralık tarihinde başlayacak olması nedeniyle oto lastik dükkanlarında yoğunluk oluşmaya başladı. İzmitte ticari araç sahipleri servislere gelerek araçlarına kış lastiklerini taktırırken, önümüzdeki günlerde yoğunluğun daha da artması bekleniyor.

Gözden Kaçmasın

Almanyada Verdi, Amazon çalışanlarını greve çağırdıAlmanya'da Verdi, Amazon çalışanlarını greve çağırdıHaberi Görüntüle

Bir oto lastik firmasında servis sorumlusu olan İrfan Acar, kış lastiğinin hayat kurtardığını belirterek, "1 Aralık itibarıyla ticari araçlar için kış lastiği zorunlu ama biz sadece ticari araçlarla sınırlı kalmayın diyoruz kullanıcılara. Kış lastiği hayat kurtarır diyoruz, doğru lastiği takmak her zaman için emniyeti artırır. Dolayısıyla kullanıcıların da 1 Aralık itibarıyla lastiklerini kontrol etmeleri, eskiyen lastiklerini değiştirmeleri, kış koşullarında maksimum performansla araçlarını kullanabilmeleri için lastiklerini değiştirmelerini öneriyoruz. Lastik demek aynı zamanda sigorta demek. Bir aracın maksimum yol tutuşunu sağlayan şey lastiktir. Dolayısıyla lastiğe maksimum derecede özen gösterirsek kesinlikle aracımızla ilgili kış koşullarında bir sorun yaşamayız" diye konuştu.

7 DERECENİN ALTINA DÜŞTÜĞÜNDE MEVSİM LASTİĞİ İŞE YARAMAZ

Haberin Devamı

Araçların lastiklerinin her 10 bin ile 15 bin kilometre arasında kontrol ettirilmesi gerektiğini ifade eden İrfan Acar, "Üretici şunu söyler. Mevsimlik bir lastikle, kış lastiği arasındaki en büyük fark hava sıcaklığının 7 derecenin altına indiğinde kış lastiği özelliğini gösterir, yaz lastiği ise özelliğini yitirir. Üretici de bunu doğrular. Dolayısıyla 7 derecenin altına düştüğü hava sıcaklıklarında yaz lastikleri ya da aracın mevsim lastikleri hiçbir işe yaramamaktadır. Kış lastiği kullanmak hem aracın fren mesafesini kısaltır hem de yol tutuşunu maksimum seviyede tutar. Bizim kulaktan dolma bilgilerle lastik seçimi yapmamız yanlış. Bizim burada önem göstermemiz gereken şey, uzmana danışıp aracımızın lastiklerini her 10 bin ya da 15 bin kilometrede mutlaka kontrol ettirmemiz lazım" dedi.

Gözden Kaçmasın

AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’Haberi Görüntüle

DOĞRU KULLANIMDA 5 KIŞ GEÇİREBİLİRSİNİZ

Haberin Devamı

Aynı kış lastiğiyle doğru bir kullanımla 5 kış geçirilebileceğini söyleyen İrfan Acar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir lastik ortalama 50 bin kilometreyle sınırlıdır. Bu da bakımı doğru yapıldığında 50 bin kilometredir. Bir lastiğin bakımı doğru yapılmazsa her 15 bin kilometrede bir kontrolleri yapılmazsa o lastik çok kısa bir süre sonra tükenecektir. Neredeyse yarı ömrünü tamamlamadan çöp olacaktır. Lastik takıldıktan sonra 5 yıl içerisinde dengeli bir şekilde güzel yerde muhafaza edilerek kullanılabilir. 5 kış geçirebilirsiniz doğru bir kullanımla.

Gözden Kaçmasın

Ve korkulan oldu... Süper varyant alarmı verildiVe korkulan oldu... 'Süper varyant' alarmı verildi!Haberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kış Lastiği#Lastikçi#Değişim

BAKMADAN GEÇME!

Ünlü çiftten kötü haber Belözoğlu çare olmadı

Ünlü çiftten kötü haber! Belözoğlu çare olmadı

#Fenerbahçe
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

Son gün 30 Kasım... 10 soruda sosyal güvenlik prim borcuyla ilgili önemli detaylar

#Sosyal Güvenlik Prim Borcu