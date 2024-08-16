Kırtasiyede merdiven altına dikkat

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Vecdet Şendil, Ticaret Bakanlığı’nın önceki yıllarda okul sezonunda yaptığı denetimler sonucu hazırladığı raporda, Türkiye’deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 99’unun çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediği bilgisinin yer aldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

‘ÜRETİCİSİNE BAKIN’

“Taklit, sahte, korsan, sağlıksız kırtasiye ürünleriyle olan mücadelemiz devam edecek. Ancak bu süreçte velilere de çok iş düşüyor. Veliler merdiven altı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olmayan ürünlerden uzak durmalıdır. Kimliği belli olan ürünler alınmalı.

Ürünün kimliği derken neyi kastediyoruz, bunun da altını çizmek gerekir. Tüketiciler ürün alırken mutlaka etiketine bakmalılar. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli olan, yani bir kimliği olan ürünleri tercih etmeliler.”

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‘CE’ İŞARETİNİ KONTROL EDİN’

Ticaret Bakanlığı’nın denetimler sonucunda güvensiz bulduğu ürünlerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GUBİS) ilan edilerek tüketicilerin bilinçlendirildiğini aktaran Şendil, tüketicilerin aldıkları ürünlerin ambalajlarını dikkatle incelemesi gerektiğini söyledi. TÜKİD Başkanı Vecdet Şendil, ayrıca, “Özellikle boya kalemlerinde ‘CE’ işareti ve ‘EN71 standardına uygundur’ ibaresinin bulunup bulunmadığına bakmalılar. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar” şeklinde konuştu.

BAKANLIK DENETİMDE

Ticaret Bakanlığı, 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlerine hız verdiğini duyurdu. Bakanlıktan dün konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesi için okul alışverişlerinin yapıldığı, başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere, perakende ürün satışı yapılan işletmelerde fiyat etiketi denetimlerinin yoğun şekilde gerçekleştirildiği belirtildi. Yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde çocukların sağlığını olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amacıyla gerekli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, söz konusu denetimlerin “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesi çerçevesinde sürdürüldüğüne özellikle işaret edildi.