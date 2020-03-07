Tarım ve Orman Bakanlığınca köyden kente göçü önlemek için hayata geçirilen ve kırsal kalkınmaya ivme kazandırması beklenen Uzman Eller Projesi'ne, ziraat ve bitkisel üretim, orman ve orman ürünleri, su ürünleri ve gıda alanında 238 başvuru geldi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Tarım ve Orman Şurası'nın ilk somut adımlarından birisi olarak gördüğünü ifade ettiği Uzman Eller Projesi ile tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında girişimciliğin desteklenmesi hedefleniyor.



Meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun olanların, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amacıyla yürütülen projeye başvuranlardan uygun görülenlere 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.



Bu kapsamda, 2019-2020 döneminde pilot il seçilen Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin'de başvurular alındı. Söz konusu illerden toplam 238 başvuru yapıldı.

En çok başvuru Mardin'den geldi. Mardin'de 97, Düzce'de 51, İzmir'de 49 ve Amasya'da 41 proje hazırlandı. Hayvancılık, hayvan sağlığı ve veterinerlik konuları en fazla ilgi gösterilen alanlar olurken, bu çerçevede 157 başvuru yapıldı. Ziraat ve bitkisel üretim alanında 73, orman ve orman ürünlerinde 4, su ürünlerinde 3 ve gıda alanında 1 proje sunuldu.



UZMAN ELLER PROJESİ'NİN BÜTÜN İLLERDE UYGULANMASI PLANLANIYOR



Profesyonel üretim şekillerinin gelişimine katkı sağlamanın da amaçlandığı Uzman Eller Projesi'nde destek ödemesi yapılacaklar, illerde vali yardımcısı başkanlığında oluşturulacak "proje değerlendirme komisyonu" aracılığıyla belirlenecek.



Bu kapsamda destek almaya hak kazananlarla 18-24 Mart tarihlerinde sözleşme imzalanacak.



Gerekli kaynak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında temin edilecek ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödeme yapılacak. Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği verilmeyecek.



Bu yılın ikinci yarısında, destek verilecek işletmelerin kar-zarar durumu ve faaliyetleri yakından takip edilecek. Olumlu etkileri görüldüğünde projenin 2021-2023 yıllarında bütün illerde uygulanması planlanıyor.