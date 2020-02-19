Kırsal kalkınmaya 970 milyon TL hibe

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu desteklerin 13. etap sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bu desteklerden faydalanmak için 81 ilin Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvuruların 14 Kasım 2019’da sona erdiğini anımsatan Pakdemirli, proje kapsamında il müdürlüklerine 6 bin 591 başvuru yapıldığını aktardı. Pakdemirli, ilk değerlendirme sonucunda başvuruların 2 bin 783’ünün bakanlığa gönderildiğini bildirerek, “Başvuruların 2 bin 745’i uygun görüldü. Uygun görülen 1063 adet ekonomik yatırım projesine 814 milyon 444 bin lira, 1682 adet ekonomik altyapı yatırım projesine de 155 milyon 729 bin lira olmak üzere toplamda 2 bin 745 projeye 970 milyon 173 bin lira hibe sağlayacağız” dedi.