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Kırsal bölgedeki kadınlara dijital yaşam eğitimleri

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#AKFEN Holding#Dijital Yaşam#Konya
Kırsal bölgedeki kadınlara dijital yaşam eğitimleri
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2024 07:00

AKFEN Holding’in kurucusu olduğu, sosyal sorumluluk projeleriyle toplumun farklı kesimlerine destek olmayı amaçlayan ve bu yıl 25’inci kuruluş yılını kutlayan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV),  Akfen Yenilenebilir Enerji’nin finansman desteğiyle hayata geçirdiği “Dijitaldeki Ayak İzimiz” projesi ile kırsal bölgelerde yaşayan kadınları ve ailelerine eğitim fırsatı sunuyor.

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Bu kapsamda 2024 yılı boyunca Türkiye genelindeki 18 ildeki 27 lokasyonda yer alan güneş, rüzgâr ve hidroelektrik santrallarının bulunduğu kırsal bölgelerde yaşayan kadınlara dijital yaşam eğitimleri verilecek. 

Projenin haziran ayındaki eğitimleri Konya’nın Sarayönü ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi, Konya Ereğli Zengen Köyü, Kayseri Yahyalı, Sivas Gemerek, Tokat’ın Turhal ilçesine bağlı Kusurat Köyü ve Amasya’nın Kütü Köyü Boyalı mevkilerinde başladı.

Eğitimlerde kırsal bölgede yaşayan kadınlar ve aileleri, dijital platformların faydalı ve doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. Dijital platformların bilinçsiz kullanılması sonucunda oluşabilecek hukuksal, sosyal, fizyoloijk ve psikolojik sorunlar ele alındı. Bunların yanı sıra hem katılımcı kadınların hem de aile üyelerinin bu kapsamda yaşayabilecekleri bilişsel suçlar, psikolojik, fiziksel, sosyolojik ve kültürel sorunların önüne geçilmesi konusunda bilinçlendirme eğitimleri de verildi. Eğitimi tamamlayan katılımcılara sertifika da verildi.

 

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#AKFEN Holding#Dijital Yaşam#Konya

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