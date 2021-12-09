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Kırmızı etiketli asansör uyarısı

#Asansör Bakımı#Kırmızı Etiketli Asansör#Asansör

Türkiye Makine Mühendisleri Odası (TMMO) Kayseri Şubesi Nevşehir Temsilcisi Avni Duru, can ve mal güvenliği için “Kırmızı etiketli asansörleri” kullanmayın çağrısında bulundu.

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Türkiye Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Nevşehir Temsilciliği tarafından organize edilen meslekte belirli yılını dolduranlara teşekkür plaketlerinin verildiği törende açıklama yapan TMMO Nevşehir Temsilcisi Avni Duru, 2007 yılında çıkartılan ancak 2011 yılından sonra bir dizi yönetmeliklerle uygulama örnekleri geliştirilen asansörlerin bakımının insanların can ve mal güvenliğinin daha etkin şekilde sağlanabilmesi için her yıl mutlaka bakımlarının yaptırılması ve kırmızı etiketli asansörlerin kullanılmaması gerektiğine dikkat çekti.

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Duru, geçmiş yıllardaki apartmanlarda bulunan asansörlerin birçoğunun denetimsiz olduğunu dile getirerek, “Ülkemizde 2011 yılına kadar kullanımda olan asansörlerinin birçoğu denetimsiz olarak kullanılmaktaydı. Bu konuda çıkartılan yönetmeliklerle her asansörün yıllık periyodik kontrolü, iş güvenliği kapsamında zorunlu hale getirildi. Kontrollerdeki amaç can ve mal güvenliğini temin etmektedir. Asansörler gün içerisinde olağan yaşamımızda defalarca kullandığımız hareketli ve risk oluşturan bina elemanlarıdır. Birinci sorun, 7-8 yıl önce kontrole başlanmadan önce asansörlerin kaydı yoktu. Birçok asansör ruhsatlı değildi. 2014 yılından sonra Nevşehir genelinde Makine Mühendisleri Odası olarak asansörlerin periyodik kontrollerini yapmaya başladık. Kayıt dışı olan asansörler bu vesile ile idare tarafından kayıt altına alınmış oldu. Kayıt altına alınan asansörlerin de periyodik kontrolleri gerçekleştirildi. İlk etapta yapılan asansör denetimlerde, asansörlerimiz yüzde 80-85 oranda güvensiz durumda idi. Şu an için güvenlikli asansör oranının yüzde 90-95 seviyelerine ulaştı. İnsanımız kendisi ile ilgili olan durumda çok fazla korumacı olmayabiliyor, kırmızı etiketli asansöre kendisi binebiliyor ama çocuğunu bindirmiyor ve daha hassas davranıyor. Asansörlerin güvenlikli olması için mutlaka asansörlerin yılda bir kez periyodik kontrollerinin yapılması gerekiyor" dedi.

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Asansör bakım firması sahibi Eyüp Öz de kırmızı etiketli asansörlerin güvenli olmadığının altını çizdi. Öz açıklamasında, “Asansörlerin aylık periyodik bakımlarının yetkili firmalar tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca akredite edilmiş bir kuruma da yılda bir kez muayenelerinin yaptırılması gerekmektedir. Bu, asansörü kullanan vatandaşların can ve mal güvenliği için önem arz etmektedir. Kırmızı etiketli asansörlerin en büyük sorunu güvenlik tertibatındaki eksikliklerdir. Kırmızı etiketin mahiyeti, asansörde irkin çok yüksek olduğunu ve kullanılmaması gerektiğini vurgular. Bu durumdaki asansörlerin kesinlikle kullanılmaması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

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