Kırıkkale Üniversitesi 27 Öğretim Elemanı alacak! Kırıkkale Üniversitesi personel alım ilanı

Kırıkkale Üniversitesi 27 Öğretim elemanı alacağını duyurdu. Yayınlanan öğretim üyesi alım ilanında başvuru şartları belli oldu. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr sitesinde yer alan ilanın detayları şu şekilde sıralandı.



YAYINLANAN İLANA İLİŞKİN AÇIKLAMADA ŞU İFADELER YER ALDI



Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.



GENEL ŞARTLAR



1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (ALES puan türü belirlemede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.09.2017 tarih ve 4586 sayılı yazısında belirtilen Yürütme Kurulu kararı esas alınacaktır.)

- Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; ilan edilen bölüm/anabilim dalı/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.

- Özel yetenek sınavı sonucuna göre öğrenci alan, Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için, herhangi bir ALES puan türü esas alınacaktır.

- Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için; başvuran adayların lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türü esas alınacaktır.

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından; en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

6- 06.02.2016 tarihli ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliği’nde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak, 2016-6017 güz yarıyılından itibaren, azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler ile azami sürelerinin dolması sebebiyle kadrolarıyla ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması sebebiyle, araştırma görevlisi kadrolarına başvuramayacaklarına dair Yürütme Kurulu kararı kapsamına girenler, araştırma görevlisi kadrolarına başvuru yapamazlar.



UNVAN ŞARTLARI

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuracak adayların, 01.01.1986 sonrası doğumlu olması gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.

2- Araştırma görevlisi kadrosuna başvuranların atamaları 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

3- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.



MUAFİYET

1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

2- Meslek yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in, 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.



İSTENİLEN BELGELER

1- Başvurdukları Bölüm/Anabilim Dalı/Program Adı, Kadro Unvanı, İlan Kodu, T.C. No'sunu, yazışma adreslerini, telefon numaralarını belirten dilekçe. (Başvuru platformunda mevcut olup, doldurulduktan sonra imzalı olarak sisteme yüklenmesi gereklidir.)

2- Özgeçmiş (Fotoğraflı)

3- Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

4- Yabancı dil sınavı (YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen birsınav) sonuç belgesi.

5- Lisans ve tezli yüksek lisans diploma ve geçici mezuniyet belgeleri (e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. e-Devlet harici diploma/geçici mezuniyet belgeleri mutlaka Aslı veya Resmî Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü olacaktır)

6- İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans ve/veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.(e-Devletten alınacak karekodlu öğrenci belgesi kabul edilir.)

7- Vesikalık Fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

8- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (657 sayılı Kanunun 48’inci maddesinin 6’ncı bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak)

9- Adli sicil kaydı. (e-Devletten alınacak karekodlu sicil kaydı kabul edilir.)

10- Transkript (Aslı veya Resmi Kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü veya eDevletten alınmış karekodlu belge kabul edilir.)

11- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

12- SGK Hizmet Dökümü (Sigortalı hizmeti bulunanlar için)

13- Tecrübe şartına ilişkin belgelerin, kamu kurumlarından alınacak hizmet belgesi veya özel kurumlardan alınacak kaşeli, onaylı ve ıslak imzalı belgeler ile SGK hizmet dökümünün birlikte ibraz edilmesi gereklidir.

14- Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı



AÇIKLAMALAR

1- İlana başvuru süresi; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

2- Onaylı olması istenilen belgeler, noter veya resmi kurum "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

3- İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

4- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir.

Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılarak değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- İlanda belirtilen kadrolara başvurular, başvuru detaylarının da belirtildiği www.basvuru.kku.edu.tr/ogretim_elemani web adresine online olarak yapılacak olup, şahsen ve posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.