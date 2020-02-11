Kırgızistan, Türkiye'den yatırım çekmeyi planlıyor

Kırgızistan Yatırımların Teşviki ve Korunması Ajansı Başkanı Şumkarbek Adilbekuulu, Türkiye'de büyük yatırımcıları ülkeye çekmek için Kırgız-Türk İş Forumu düzenlemeyi plandıklarını söyledi.



Adilbekuulu, düzenlediği basın toplantısında, başında bulunduğu ajansın görev ve 2019 yılı faaliyetleri ile Kırgızistan'a yatırım çekme yönündeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Kırgızistan Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov'un katılımıyla 2019 yılının kasım ayında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında önemli kararlar alındığını hatırlatan Adilbekuulu, KEK toplantısında imzalanan bir memorandum üzerinde çalışmayı aktif şekilde sürdüklerini belirtti.



Adilbekuulu, "Türkiye'den yatırım çekmek bizim önceliğimizdir. Bu yönde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte bu yılın yaz mevsiminin birinci ayında büyük Kırgız-Türk İş Forumu düzenlemeyi planlıyoruz." dedi.



Kırgızistan'da faaliyette bulunan 300 Türk firmasının toplam 250 milyon doları aşan yatırımı bulunuyor.



Türk sermayeli firmaların toplam yatırımının 500 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında büyüklüğe ulaştığı tahmin ediliyor.