Kırgızistan, koronavirüs nedeniyle IMF'den mali yardım istedi

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda IMF Kırgızistan Daimi Temsilcisi Tigryan Pogosyan'ı kabul eden Ceenbekov, Kovid-19 salgını nedeniyle mali yardım istedi.



Görüşmede, salgının Kırgızistan ekonomisi üzerindeki etkileri, riskleri ve sonuçları ele alındı.



Ceenbekov, Kırgızistan'ın yapısal reformlarının teşvik edilmesi ve ekonomisinin geliştirilmesinde sürekli destek sağlayan IMF ile iş birliğine büyük önem verdiklerini söyledi.



Kırgızistan Cumhurbaşkanı Ceenbekov, IMF'ye Kovid-19'un daha fazla yayılmasını önlemek ve salgının olumsuz sonuçlarını hafifletmek amacıyla önleyici tedbirler almak için Kırgızistan'a bütçe desteği tahsis etmesini önerdi.



Pogosyan da IMF'nin Kırgızistan'a bütçe desteği sağlama konusunu hızla ele alacaklarını ifade etti.



Kırgızistan'ın acil finansman başvurusu yapan ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlatan Pogosyan, IMF bünyesinde koronavirüsün yayılması nedeniyle ekonomik zarara uğramış ülkelere acil durum desteği sağlamaya yönelik çeşitli seçeneklerin görüşüldüğünü aktardı.