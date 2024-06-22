Kirayı elden ödeyene de ceza geliyor

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Konutların kiraya verilmesi durumunda kira bedeli elden ödendiğinde özel usulsüzlük cezası sadece ev sahibine kesiliyordu. Yapılacak değişiklikle özel usulsüzlük cezası kiracıları da içerecek. Cezanın elden ödenen bedelin yüzde 10’u oranında uygulanması, en az 7 bin 500 lira en fazla da 20 milyon lira olması planlanıyor. İşyeri kiralamalarında zaten bu model uygulanıyor.

FİŞSİZ ALIŞVERİŞTE 5 GÜN İSTİSNASI

Paketle fiş kesmeyen satıcıyı 5 günde bildiren tüketici bu işlemden ceza almayacak. Mevcut sistemde fatura gibi belgelerin düzenlenmemesi ve alınmaması halinde 3 bin 400 liradan başlayan ceza uygulanıyor. Tüketiciye ceza 1/5 oranında uygulanıyordu. Yeni düzenleme ile tüketici 5 işgünü içinde idareye bildirim yaparsa ceza kesilmeyecek. Satıcıya ise özel usulsüzlük cezası 3 kat olarak uygulanacak.

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Yapılan çalışmalarda ihbar sistemi de yeniden düzenlenecek. Özel usulsüzlük cezası kesilmesini gerektiren fiilleri (fatura, ÖKC fişi vb. belgelerin düzenlenmemesi) haber verenlere tahakkuk ettirilen cezanın yüzde 5’i tutarında ihbar ikramiyesi ödenmesi planlanıyor. Ancak aynı muhbire bir takvim yılı içinde ödenebilecek azami ikramiye tutarı 20 bin lira ile sınırlı tutulacak.

FİŞ DÜZENLEMEME CEZASI

Paketle özel usulsüzlük cezaları da artırılacak. Fatura verilmemesi ve alınmaması cezası her tespitte artarak uygulanacak. Şu anda fatura kesilmemesinin cezası 3 bin 400 lira. Taslağa göre, ilk tespitte 10 bin lira, ikinci tespitte 20 bin, üçüncü tespitte 30 bin, dördüncü tespitte 40 bin, beşinci tespitte 50 bin ve altı ve sonraki tespitler için 100 bin lira ceza alınması öneriliyor. Taslağın son hali kesinleşmediği için bu cezaların değişebileceği tahmin ediliyor.

BAŞKASININ POZ CİHAZINI KULLANANA DA CEZA VAR

Yeni vergi paketinde POS ile alışverişlere de yer verildi. Mükellef adına kayıtlı POS cihazını başka mükelleflerin veya mükellef olmayanların mal veya hizmet satışları için kullandıran ve başkasına ait POS cihazını kullananlara her bir tespit için özel usulsüzlük cezası kesilecek.

YENİ PAKETTE DOKTOR DA VAR ESNAF DA

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Vergi paketiyle doktorda, restoranda, kuaförde günlük hasılat takibi yapılacak. Mükellef tarafından beyan edilen hasılat ile yoklamalarda tespit edilen arasında fark bulunması halinde mükellefin izaha davet edilmesi sağlanacak. İzahatının yeterli görülmemesi ve mükellefin beyanını düzeltmemesi halinde, yapılmış hasılat tespitleri esas alınarak vergi dairesince re’sen tarhiyat yapılacak veya mükellef vergi incelemesine sevk edilecek.

Vergi çalışmalarında basit usul sisteminin kaldırılması öneriliyor. Basit usul mükellefleri 2021 yılından itibaren gelir vergisinden istisnaydı. Önerilen düzenlemede basit usul kaldırılırken, nüfusu 30 bini aşmayan ilçelerde faaliyette bulunan ve basit usulün şartlarını sağlayan mükelleflerin esnaf muaflığı kapsamına alınması planlanıyor. Nüfusu 30 bini aşmayan ilçelerde basit usul kapsamında faaliyette bulunan 124 bin mükellefin vergiden muaf esnaf kapsamına alınacağı öngörülüyor. Asgari gelir vergisi uygulaması ve günlük hasılat tespiti ile birlikte 7.9 milyar liralık gelir etkisi hesaplanıyor.

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Hazırlıklarda yabancıya verilen sağlık hizmetindeki KDV istisnasının kaldırılması önerildi. Saç ekimi ve estetik ameliyatların istisna kapsamında olmamasına rağmen istisna uygulandığının tespit edildiği kaydedildi. Ayrıca yem ve gübre teslimlerindeki KDV istisnasının da kaldırılması önerildi. Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesinden çiftçiye doğrudan destek ödemesi olarak ayrıca ödeme yapılması ve eskiden olduğu gibi yem teslimlerinde yüzde 10, gübre teslimlerinde yüzde 20 KDV uygulanmasının uygun olacağı kaydedildi.

MOTOKURYEYE VERGİ ÖNERİSİ

Ticari kazanç mükellefi olarak faaliyette bulunan yaklaşık 126 bin 112 motokurye bulunduğundan yola çıkılarak motokuryelere yapılan ödemelerden yüzde 15 kesinti yapılması öneriliyor. 2023 takvim yılı verilerinden hareketle gayrisafi hasılatlar üzerinden yüzde 15 oranında tevkifat yapılması durumunda ilave 3.9 milyar liralık gelir etkisi tahmin ediliyor.