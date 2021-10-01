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‘Kiralık’ sıkıntısı AVM’lere sıçradı

#Serhan Tınastepe#Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı#Kiralık
‘Kiralık’ sıkıntısı AVM’lere sıçradı
Emre ESER

Son dönemde yükselen kira fiyatları ile ilgili bir değerlendirme de Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe’den geldi.

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Hanehalkının ülke çapında kiralık konutlarda yaşadığı sıkıntının bir benzerinin mağazaların ve markaların yeni sözleşmelerde AVM’ler için yaşadığını söyleyen Tınastepe, “AVM’ler ve mülk sahipleri eski sözleşmenin çok üstünde fiyatlar talep ediyor.

Şu an yönetilebilir durumda ama böyle bir trendin başladığını not etmekte fayda var” dedi. İthalat politikaları ve kurda yaşanan artış nedeniyle markaların iç piyasaya yöneldiğini söyleyen Tınastepe, “İthal ürünlerin Türk tüketicisine hitap eder tarafı kalmadı. Markalarda yerli kaynakları kullanma eğilimi başladı. Üyelerimiz son üç yılda sattıkları yabancı ürünlerin payı yarı yarıya azaldı” dedi.

DEVAM ETMELİ

6 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek olan ‘Perakende Teknolojileri Konferansı’ öncesinde düzenlenen toplantıda konuşan Tınastepe, Zincir Mağazalar Derneği’nin ülkenin en önemli perakendeci üyeleriyle birlikte 320 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil ettiğini söyledi.

Tınastepe, “Ülke çapında 50 bin satış noktasında 300 bin çalışanımızla ekonomimiz ve halkımız için en büyük katkıyı sunmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin en yıkıcı sorunu olarak gördüğümüz işsizliğe karşı teşvik, hibe ve destek mekanizmaların devam etmesini istiyoruz” dedi.

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Gıda dışı zincir marketler olarak tüketicinin fiyat artışlarına verdiği tepkiden biraz daha farklı etkilendiklerini belirten Tınastepe, “Yüksek fiyatlar ilk olarak mutfakta kendini gösteriyor. Yüksek fiyatlara karşı bizim ürünlerimiz ile ilgili ihtiyaçlar ertelenebiliyor. Ama genel olarak ürünlerdeki fiyat artışının devam edeceğini söyleyebilirim. Girdi maliyetleri, enerji ve navlun ücretleri arttıkça ürünlerin fiyatı da artacak. Maliyetler olumsuz etkileniyor. Bu konuda yetkililerin hızlı ve etkin önlemler almasını bekliyoruz” diye konuştu.

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#Serhan Tınastepe#Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı#Kiralık