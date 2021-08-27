Kiralık evde ‘oltalamaya’ dikkat

ÖZELİKLE bazı bölgelerde farklı sebeplerden dolayı konut kiralarında yaşanan fahiş kira artışını fırsat bilen kapora dolandırıcıları, ‘oltalama yöntemi’ denilen yöntemle tüketiciyi mağdur ediyor. Kendilerine ait olmayan evleri, muadillerin çok altında fiyatla ilana koyup, ilana yoğun talep olduğu bahanesiyle tüketiciden evi henüz görmeden kapora ya da toplu kira yatırmasını isteyen dolandırıcılar, ödemenin yapılmasının ardından ortadan kayboluyor.

AKIL ALMAZ OYUN

Söz konusu kişiler vatandaşı dolandırırken en çok, kiraya vereceği evin bulunduğu şehirden başka yerde yaşadığı gerekçesini kullanıyor. Sürece ilişkin bilgi veren Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, konut kiralarında yaşanan artış sürecinin dolandırıcılar için bir fırsat oluşturduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Kiralarda yaşanan fahiş artışlar, kapora dolandırıcılığını artırdı. Bu konuda 'oltalama yöntemi' dediğimiz yöntemle insanlar mağdur ediliyor. Fiyatlar yükseldiği için güzel semtlerde özellikle bakımlı, hatta eşyalı kiralık olmayan veya bir başka emlakçının portföyünde olan daireyi kendi kiralıyormuş ilan veriyorlar, çok talep olduğunu söyleyip kapora istiyorlar. Bu anlamda çok dolandırıcı ve mağdur var. Ev kiralamak isteyenler internet sitesi üzerinden, evi, ev sahibini görmeden uzaktan para göndermesinler, doğruluğundan emin olsunlar.”



İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa da yaşanan sorunun tüketici mağduriyetlerini arttıracağına dikkati çekerek, ev kiralamak isteyen vatandaşları uyardı. Ortamdan kaynaklanan dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulunan Aşa, şunları söyledi: “Bugünkü bu tablo, bazı dolandırıcı kesimlerin iştahını kabartıyor, sahte ilanlar çıkıyor ortaya. 'Beşiktaş'ta 2 artı 1 ev 2 bin TL' diye ilanlar koyuluyor. Orada bir ev 3 bin TL'den aşağı değil. Öyle bir ilanla karşılaştığı zaman vatandaşımız kesinlikle kimseye ödeme yapmasın. Sistem şu şekilde işliyor, genelde şehir dışında yaşadıklarını söylüyorlar ve kapora ya da peşin kira istiyorlar. Vatandaş buna inanıp da düşük fiyatlı ev tutacağım diye evdeki bulgurdan olmasın. Bu artış furyası dolandırıcıların önüne güzel bir imkan sağlıyor, vatandaşlarımızın buna dikkat etmesi gerek. Elinde çanta kolunda ajanda olan herkesi emlakçı olarak muhatap almasınlar.”

EN YÜKSEK ARTIŞ SARIYER’DE

EMLAK platformu hepsiemlak da, son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde yüzde 50’nin üzerinde artışın yaşandığı mahalleleri sıraladı. Endeksten elde edilen verilere göre son 1 yıl içerisinde kiralık konut kategorisinde ortalama metrekare fiyatındaki en yüksek artış yüzde 290 ile Sarıyer’in Rumeli Hisarı semtinde gözlemlendi. Rumeli Hisarı’nı yüzde 238 ile Beşiktaş’ın Vişnezade semti, yüzde 218 ile Sarıyer’in Reşitpaşa semti, yüzde 171 ile Beşiktaş’ın Gayrettepe semti ve yüzde 150 ile Kadıköy’ün Fikirtepe semti takip etti.

ALTERNATİF KISITLI

TURYAP ve Turk Emlak Haber Ajansı iş birliği ile hazırlanan araştırmaya göre de, yüz yüze eğitimin başlamasına az bir zaman kala öğrenciler için kiralık ev bulmak neredeyse imkansıza yakın hale geldi. Okulların başlamasına kısa süre kala öğrencilerin de kiralık ev telaşı başladı. Uzun zamandır yeni konut projesi yapılmaması sebebiyle, var olan satılık konutlardaki fiyat artışının etkili olduğu belirtildi. En büyük sebebin yüksek fiyatlı evleri alamayan vatandaşın tercihini kiralık konuttan yana kullanması olarak da gösteriliyor.Turyap Ortaköy Temsilcisi Vedat Ali Balcı, “Bölgemizde kiralık portföy bulma konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Kiralık fiyatların neredeyse iki katına çıkması sebebiyle daire değiştirme planı olanlar da yeni oluşan fiyatları görüp vazgeçiyorlar. Kiralar yükseldi, buna rağmen kiralık alternatifimiz çok kısıtlı durumda” şeklinde konuştu.

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