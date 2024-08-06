Kiralar ne kadar artacak?

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Konutlarda uygulanan yüzde 25 zam sınırının 2 Temmuz itibarıyla sona ermesi nedeniyle, zam oranı belirlenirken yeniden ‘TÜFE 12 ay ortalaması’ dikkate alınıyor. Buna göre; bu ay sözleşmesi yenilenen kiracılara en çok yüzde 65.93 oranında zam yapılacak. Ev sahibi dilerse bunun altında bir zam oranı belirleyebilir, ancak aksi bir mahkeme kararı olmadan üzerine çıkamaz.

KİRA TESPİT DAVASI



zam sınırının sona ermesi tüm kira bedellerinde artış yapılacağı anlamına gelmiyor. Kiraya zam ‘yılda bir kez’ ve ‘sözleşme yenileme döneminde’ yapılıyor. Yani ev sahipleri zam için bu dönemi beklemek zorunda. Kiranın piyasa şartlarına göre düşük kaldığını düşünen mülk sahipleri ise 5 yılı dolduran kiracılar için ‘kira tespit davası’ açma hakkında sahip. Ancak dava öncesi arabulucuya gidilmesi yasal zorunluluk.