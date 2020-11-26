‘Kiralamadan önce fotoğrafını çekin’
Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) Genel Başkanı Aziz Koçal, araç kiralamayı düşünen tüketicilere uyarıda bulunarak, “Tüketici, aracı kiralarken teslim almadan önce otomobilin fiziki durumunu tespit etmeli ve dört bir tarafının fotoğrafını çekmeli.
Yine araç teslim edilirken de aynı yöntem yapılmalı. Bu durum, kiralama şirketi ile yaşanacak sorunların önüne geçecektir. Çünkü son dönemde otomobil kiralama işi yapan bazı şirketlerin aracı teslim aldıktan sonra tüketiciye farklı masraflar fatura ettiğine dair şikâyetler alıyoruz” dedi. Koçal, yaz aylarında ve bayram döneminde vatandaşların sık sık araç kiralayabildiğini, yüksek talebin ise fırsatçıları harekete geçirdiğini söyledi. Koçal, saatlik kiralanan araçlarda da iki müşteri arasında şirket tarafından fiziki bir kontrol yapılmadığı için fotoğraf çekmenin önemli olduğunu aktardı.
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