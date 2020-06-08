Kiralamada büyük araç talebi

Koronavirüs süreci yaşam tarzlarında ve otomotiv sektöründe değişim yaratmaya devam ediyor. Normalleşme aşamasına geçilirken özellikle toplu taşımadan uzaklaşma, şehir içi ulaşımda araç kiralamanın önemini artırırken, tatil tercihlerinde de büyük araç ve karavan kiralamalar gündeme geldi. Şehir içindeki mobilite ihtiyaçları için de haftalık ve aylık kiralamalara yöneldi. Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşandı.



MİNİBÜS VE SUV’A TALEP YÜKSELDİ



Nisan ayı içerisinde otomotiv sektöründe satış rakamlarında sedan modelleri ilk kez geride bırakan SUV’lar kiralamada da tercih edilmeye başlandı. Enterprise CEO’su Özarslan Tangün, “Haziranda minibüs ve SUV araç kiralamalarında ciddi artış yaşandı. Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini bireysel araca yönlendirdi. Bu noktada, bavul kullanımı ve kişi sayısı, büyük hacimli ve büyük gövde tipli araç ihtiyacını ortaya çıkardı” dedi. Kiralama şirketlerinin değişen ihtiyaçlara hızla yanıt verdiğinin altını çizen Tangün, “Virüsün Türkiye’ye geç gelmesinden faydalandık. Global firma olmanın avantajıyla, başka ülkelerde neler olduğunu ülkemizde olmadan görebildik. Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistemle, müşterinin ayağına dezenfekte edilmiş araçları götürdük. Adresine teslim ettik ve tekrar adresinden aldık. Kalabalığın içerisine girmek istemeyen insanlar ciddi talep gösterdi. Koronavirüs sürecinde, bazen günde 100’ün üzerinde adrese teslim dezenfekte kiralık araç götürdük. Önümüzdeki dönemde bunu yapmaya aynen devam edeceğiz. Online rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 90 artış yaşandı” dedi.



'KARAVAN İÇİN DE ÇALIŞMAMIZ VAR'



2020 yılının en önemli tatil tercihlerinden bir tanesinin ‘sosyal mesafe’ye uygun olarak yapılacak karavan tatillerinin olduğu gündeme gelmişti. Bu yeni trendi dünyaca ünlü kiralama şirketleri de takip etmeye başladı. Özarslan Tangün, “Dünyanın hacim olarak en büyük araç kiralama firması olarak biz de bu duruma kayıtsız kalmadık elbette. Karavan kiralama konusunda çalışmalar yapıyoruz ancak bu konudaki vergilendirme sistemi şu an için önümüzdeki tek engel. Bunu aşacak bir çalışma yapılabilirse karavan kiralama için de önemli adımlar atacağız” şeklinde konuştu.



'GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME DÖNEMİ'



11SIGHT Türkiye Ülke Müdürü Ercan Gümüş, “Haziran ayı itibariyle başlayan normalleşme adımları ile araç kiralamada talebin daha da artması bekleniyor. Görüntülü etkileşim platformu olarak, araç kiralama sektöründe tercih edilen teknolojiler arasında yer aldık. Müşteri temsilcilerine hızlıca görüntülü olarak ulaşmayı sağlayan sistemimiz ile araç kiralama şirketleri maliyetlerinin yanında karbon ayak izlerini de düşürüyoruz” dedi.



FİYATLARDA YÜZDE 20'LİK DÜŞÜŞ VAR



ARAÇ kiralamaya yönelen talebin artışına rağmen günlük kiralama fiyatlarının geçtiğimiz yılın altında olduğunu vurgulayan Tangün, “Dezenfektan ve eve teslim gibi ekstra masraflara da rağmen günlük kiralama fiyatlarında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 20’lik bir azalmalar var. Kampanyalarla sektörün büyümesini teşvik ediyoruz” dedi. Ekonomik sınıf araçlarda ortalama 188 TL’den başlayan günlük kiralama fiyatları minibüs ve Van’larda 400 TL’ye, lüks sınıf SUV’larda ise 700-1000 TL’ye varıyor. Provizyon bedelleri aracın modeline göre 500 TL ile 2000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.