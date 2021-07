‘Kiralama pandemide daha da yoğunlaştı’

Rent Go Genel Müdürü Köksal Öztürk, “Karadeniz bölgesinden çıkmış ve Türkiye’nin markası haline gelmiş olan Rent Go, müşteri memnuniyetini faaliyetlerinin odak noktası olarak tutmaya devam ederken, Rent Go Camp ürünüyle, Pandemi süresince evlerinde vakit geçirmekten sıkılan ancak sosyal mesafesini korumak konusunda da hassasiyet gösteren kişiler için yepyeni bir ürün sunuyor” dedi. Öztürk, “Araç üzerine monte edilen ürün sayesinde kullanıcılar, binek aracın gidebileceği her yerde kamp yapma imkânı buluyor. Sürüş konforu ve güvenliği sayesinde kamp yapacak kişilerin ilk tercihi olan Rent Go Camp, içindeki yatağı, yanında verilen sabun, çarşaf gibi ürünleri ile çadır tatilini konforlu bir otel tatiline dönüştürüyor” diye konuştu.

Öztürk, “Müşterilerimize iş seyahati, tatil ya da kurumsal ihtiyaçları doğrultusunda vermiş olduğumuz hizmetimiz pandemi süresinde daha da yoğunlaştı. Sektörde öncü, yenilikçi olarak tanınıyoruz. Bu süreçte de yine bir ilke imza attık. Kullanıcılarımızın ihtiyacından yola çıkarak, pandemi süresince evde kalmak zorunda olan müşterilerimize hem güvenli hem keyifli bir alternatif yarattık ve Rent Go Camp ürünümüzü müşterilerimizin beğenisine sunduk” dedi. Kamp kültürüne aşina olmayan, pahalı kamp malzemelerine yatırım yapmadan önce kamp yapmayı deneyimlemek isteyen kişilerin özellikle bu ürünü tercih ettiğini belirten Öztürk, gördükleri ilgiden memnun. Yaz dönemi için rezervasyonlarının dolmaya başladığını belirten Öztürk, ilgilenenlere yerini bir an önce ayırtmasını öneriyor.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın