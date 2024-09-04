Kirada en yüksek zam yüzde 64.91

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Mülk sahipleri bu oranın altında bir rakam belirleyebilir ancak üzerine çıkamaz.

Ne var ki yasalarla belirlenen zam oranları çoğu zaman piyasada uygulanmıyor. Bu gerçeği Ipsos araştırma şirketinin verileri de ortaya koyuyor. Ev sahibi-kiracı ilişkilerindeki sorunun devam ettiğini gösteren araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle;

YASAL ARTIŞA UYULMUYOR

Fahiş kira artışları nedeniyle kiraya yüzde 25 zam sınırı getirilmiş ve 2 yıl uygulanan sınırlama temmuz ayında sona ermişti. Yüzde 25 kira artış sınırı olduğu 2024 yılının ilk 5 ayında, kontratı yenilenen kiracıların yarısının kira artışı yüzde 50’nin üzerinde olmuş. Yüzde 30 üzeri diye baktığımızda bu oran yüzde 69’a yükseliyor.

Kira sınırlamasının kalktığı ve kira artışlarının TÜFE’ye göre yapılmaya başlandığı temmuz ve ağustos aylarında kiraları yenilen kiracıların yüzde 35’inin kira artışı bu oranın üzerinde.

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Her ne kadar yeni kira düzenlemesinde yüzde 25 sınırı kaldırılmış olsa bile kiracıların yarısı yeni kontrat dönemlerinde ev sahiplerinin TÜFE’ye göre hesaplanacak olan orandan daha yüksek bir kira talebinde bulunacağını düşünüyor. Ve her 10 kiracıdan 9’u bu hesaplamanın adil olmadığını düşünüyor.

Her 10 kiracıdan 8’i bugün taşınmak zorunda kalsa bütçesine uygun bir ev bulamayacağını belirtiyor.

EV SAHİBİ DE MEMNUN DEĞİL

Yeni kira artış oranına rağmen her 3 ev sahibinden 2’si evinde mevcut kiracı olmasından dolayı maddi kaybı olduğunu düşünüyor. Geçen sene ev sahiplerinin yüzde 70’i “Son dönemde kiralar sürekli artarken evimde mevcut bir kiracının olması nedeni ile maddi kayba uğruyorum” diyordu. Bu yıl aynı ifadeye katılanların oranı birkaç yüzde 66’ya geriledi.

Evi kirada olan ev sahiplerinin yüzde 42’si, kira oranı yüzde 25 ile sınırlı olduğu dönemde de yeni kira artış oranı uygulamasında da kira artışlarını, evlerinin bulunduğu semtteki ortalama kira oranında yapacağını belirtiyor.