Kiracısından ‘kiralık ev’

BAŞTA İstanbul olmak üzere birçok ilde kiralık ev bulmak zorlaştı. Arz sınırlı, talep fazla olunca kiralar hızla yükseldi. Son aylarda evlenenler, evini değiştirmek zorunda olanlar, başka bir şehre giden üniversite öğrencileri kapı kapı dolaşsa da bütçesine uygun seçenek bulmakta zorlanıyor. Ancak barınma ihtiyacını ertelemek gibi bir seçenek de yok. Hal böyle olunca birçok kişi evini paylaşma yolunu seçiyor. Kimi kiracılar talebi fırsata çevirip ek gelir yaratırken, kimileri de kirayı tek ödeme şansı olmadığı için bu yolu tercih ediyor.
AVUKAT VE ÖĞRETMEN DE VAR
Son günlerde emlak ilan sitelerinde paylaşımlı ev taleplerinin artması dikkat çekiyor.
Öğrenciler için alışılmış bir durum olan ev arkadaşlığı yüksek kiralar nedeniyle genele yayılmış durumda. İlanlarda evini paylaşmak isteyen avukat, öğretmen gibi farklı meslek grupları görülüyor. ‘Acil ev arkadaşı aranıyor’, ‘paylaşımlı ev’, ‘aile yanında kiralık oda’ başlığında verilen bazı ilanlar şöyle:
İstanbul Bostancı’da merkezi bir konumda, yeni binada, doğalgaz kombili, full eşyalı dairede avukatın yanına nezih ev arkadaşı aranıyor. Kira 1500 TL.
2. KİRACI YASAL DEĞİL
Peki önceden kiralanan bir eve sonradan kiracı olarak dahil olmak yasal mı, bu durum ne gibi sorunlara yol açabilir? Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz bu soruya şu yanıtı verdi: “Kira sözleşmenizde alt kiralama hakkı yoksa kiracı olduğunuz evin tamamını ya da bir kısmını üçüncü kişilere kiralayamazsınız. Bu açıkça sözleşme ihlali olur. Durumu öğrenen mal sahibi ihtar çeken ve ‘30 gün içinde bu duruma son ver’ der. Eğer düzelmezse evin tahliyesini talep edebilir. Evi sonradan kiralayan kişi de peşinen kira ödediyse, ihtar sonrası kendisini sokakta bulabilir.”
FAHİŞ ARTIŞIN NEDENLERİ
EMLAK ilan sitelerince yapılan araştırmalara göre ülke genelinde kiralık konutların ortalama fiyatı eylül ayında aylık yüzde 25, yıllık yüzde 67 arttı. İstanbul’da yıllık kira artışı yüzde 140’a ulaşırken, kimi ilçelerde yüzde 300’ü de buldu. Kira artışının ana nedeni ise arz sorunu. Pandemi ve maliyet artışı nedeniyle üretime ara veren müteahhitler ihtiyaç kadar konutu piyasaya sunamadı. Üretim yavaşlarken talep kısmı canlı kaldı, hatta ardı ardına geldi. Salgında ötelenen evlilikler, üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlaması temel etkenler oldu. Bazı ilçelerde kentsel dönüşüm kaynaklı talep oluşması ve yabancılar da kira artışını etkiledi. Bu durumu fırsata çevirmek isteyen kimi ev sahipleri de fahiş artışlar yaptı. Hatta türlü oyunlarla eski kiracısını çıkarıp evini daha yüksek fiyatla kiraya vermek isteyenler de son dönemde arttı.
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