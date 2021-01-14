Kira ve gelir kaybı desteği ödemeleri ne zaman? İşte, tarih bilgisi

Esnaf gelir kaybı ve kira desteği ödemeleri için başvuru süreci 11 Ocak Pazartesi günü sona erdi. 1000 TL gelir kaybı desteği, 500-750 TL arası da kira desteği sağlayacak olan Ticaret Bakanlığı, müracaatları E-Devlet üzerinden kabul edecek. Bu başvuruların tamamlanmasının ardından gözler değerlendirme sonuçlarına çevrilecek. Peki, esnaf hibe ve kira desteği ne zaman verilecek? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

ESNAF HİBE VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği tutarının 11 Ocak tarihinde başvuruların tamamlanmasının ardından 15 gün içerisinde neticelenmesi bekleniyor.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" bağlantılarından yapılacak.