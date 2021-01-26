Kira ve gelir kaybı desteği başvurusu devam ediyor! İşte, 1000 TL gelir kaybı ve kira desteği başvurusu detayları

Kira ve gelir kaybı başvurusu için süreç devam ediyor. Bir yandan sonuçlar açıklanırken bir yandan değerlendirme sürecine devam eden Ticaret Bakanlığı, başvuru almaya da devam edileceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 31 Mart 2021 tarihine kadar başvuru için sürenin uzatıldığı duyuruldu. 3 ay boyunca gelir kaybı için 1000 TL, kira yardımı kapsamında ise büyükşehirlerde 750 TL, diğer illerde ise 500 TL destek sağlanacak. Türkiye genelinde 2 milyondan fazla kişinin müracaatta bulunduğu destek başvuruları, gelir kaybı desteğinde 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğinde 800 bin civarında müracaat ile tamamlandı. Başvurular, önümüzdeki günlerde de devam edecek.

ESNAF GELİR VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Esnafa verilecek olan hibe ve kira desteği için sonuçlar E-Devlet üzerinden yayımlanmaya başladı. Değerlendirme sürecine devam eden Ticaret Bakanlığı, pek çok esnafın başvurusunu değerlendirerek sonuçları açıkladı.



Başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr (E-Devlet) üzerinden görüntülenebilecek.

Hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak. Ödemelerin ocak ayı içerisinde tamamlanması bekleniyor.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Gelir kaybı desteği aylık 1000 lira olarak belirlenirken, 3 aylık süreçte toplamda 3 bin lira hibe desteği alınabilecek.

Gelir kaybı desteğine ek olarak esas faaliyetin yürütüldüğü iş yerinin kira olması halinde, büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği yapılacak.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda ise iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.

2 MİLYONDAN FAZLA ESNAF VE SANATKAR BAŞVURU YAPTI

Ticaret Bakanı Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik destekler için 2 milyondan fazla başvuru geldiğini söyledi.

Pekcan, bunlarla birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen ay açıkladığı esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik "gelir kaybı desteği" ve "kira desteği" ile Kovid-19'dan etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu desteklere yönelik talepleri ve başvuruları 30 Aralık 2020 itibarıyla almaya başladık. Burada en çok etkilenen 133 iş kolunu tespit ettik, internet sitemizde yayımladık. Bunlarla ilgili faal olan ticari işletmelerde basit usulde vergiye tabi olanlardan, esnaf ve sanatkarlardan, vergi muafiyeti olan kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri icra eden esnaf ve sanatkarlarımızdan kimlerin yararlanabileceklerini ilan ettik. 11 Ocak Pazartesi akşamına kadar başvuru sürecini uzatmıştık, gerekirse yine uzatırız. Şu ana kadar 2 milyonun üzerinde başvuru var. Gelir kaybı desteğine 1 milyon 300 binin üzerinde, kira desteğine 754 bin civarında müracaat eden esnafımız var. Devletimiz her zaman olduğu gibi bu zor günlerde ticaret erbabımızın yanında olmuştur, bundan sonra da olmaya devam edecektir."