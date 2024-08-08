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Kira kontratları e-Devlet’ten yapılabilecek

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#Cevdet Yılmaz#Kira Kontratı#E-Devlet
Kira kontratları e-Devlet’ten yapılabilecek
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 07:00

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 66 milyon kullanıcı ile Türkiye’de 15 yaş üstü nüfusun yüzde 96’sının e-Devlet kullanıcısı olduğunu belirterek, “e-Devlet Kapısı kullanıcıları yıl sonuna kadar kira kontratlarını e-Devlet Kapısı üzerinden yapabilecekler. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet” dedi.

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Yılmaz, “Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması” toplantısına katıldı. Açılış konuşmasında dijitalleşen kamu hizmetlerine dikkat çeken Cevdet Yılmaz, e-Devlet Kapısı’nda yeni tasarlanan hizmetlere ilişkin de bilgi verdi.  Yılmaz şunları söyledi:

MOBİL KAZA TUTANAĞI DEVREDE

“Son dönemde uygulamaya koyduğumuz hizmetlerden biri Müze Kart entegrasyonu oldu. Kısa süre içinde 390 bin mobil Müze Kart dağıtıldı. Mobil kaza tutanağını da 20 Mayıs’ta hayata geçirdik. Şimdiden 59 bin kişi bu hizmetten faydalandı. Kira kontratları da yıl sonuna kadar e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabilecek. Bu da gündemimizde olan önemli bir hizmet. Özel sigortaların başlığı altında bütünleşik hizmetlerin kademeli bir şekilde geliştirilmesi ile tüm sigorta poliçeleri bilgilerine tek nokta üzerinden erişim sağlayabilecek ve işlemler gerçekleştirilebilecek.”

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MOBİL CÜZDAN İLE KAMU HİZMETİ

Yılmaz, mobil cüzdan uygulamasını da devreye aldıklarını belirterek, “Artık internetin olmadığı ortamda da dijital cüzdanlarla kamu hizmetlerinden yararlanmak mümkün olacak. Yakın dönemde belediye hizmetlerinin kategorize edilmesi uygulaması gibi yüksek üretim kurumlarında da kategorizasyon yapıyoruz” dedi.

 

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#Cevdet Yılmaz#Kira Kontratı#E-Devlet

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