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Ekonomi
Haber Giriş: 31.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kira desteği için başvurular başladı

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Kira desteği için başvurular başladı
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Ticaret Bakanlığı’nca koronavirüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere verilecek gelir kaybı ve kira destekleri için başvurular başladı.

Destek başvuruları 8 Ocak Cuma gününe kadar devam edecek. 24 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ” kapsamında belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen başvuru sahiplerinin koronavirüs desteklerinden faydalanabileceği bakanlık tarafından açıklandı.

Yanlızca e-Devlet (turkiye.gov.tr) üzerinden alınacak olan destek başvuruları 10 gün süreyle, (8 Ocak 2021 Cuma gününe kadar) devam edecek. Online başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için başvurular, T.C. kimlik numarasının son hanesine göre alınacak. Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

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