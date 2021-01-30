Kira desteği başvurusu son gün ne zaman? Gelir kaybı ve kira yardımı başvuruları e Devlet ekranında!

Esnafa kira desteği başvuruları son gelişmeler ile takip ediliyor. Pandemi döneminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine yönelik hayat geçen kira desteği başvuruları ile ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı. Açıklamada Pekcan, gelir kaybı ve kira yardımı için başvuru yapamayan esnaflar için 31 Mart 2021 tarihine kadar süre tanındığını bildirdi.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun.

KİRA DESTEĞİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Destek başvuruları elektronik ortamda www.turkiye.gov.tr adresindeki Ticaret Bakanlığı hizmetleri altında yer alan, "Gelir Kaybı Desteği Başvurusu" ve "Kira Desteği Başvurusu" bağlantılarından yapılacak.

Başvuru sonuçları destek başvuruları tamamlandıktan sonra www.turkiye.gov.tr adresinden açıklanacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

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BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kira yardımları büyükşehirlerde 750 lira, diğer illerde ise aylık 500 lira olacak ve 3 ay boyunca ödenecek.

İşyeri kira bedeli kira desteğinin altında olması durumunda işyeri kira bedeli kadar kira desteği verilecek.

Şartların sağlanması durumunda gelir kaybı ile kira desteğinden aynı anda yararlanılabilecek.

Destek kapsamına giren birden fazla işletmesi olanlara vergi sicil kayıtlarındaki esas faaliyet konusu üzerinden sadece 1 kez destek yapılacak. Kira ödemesi yapılan birden fazla iş yeri bulunması halinde sadece 1 iş yeri için kira desteği sağlanacak.