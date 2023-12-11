Kira artışlarının sonuna mı gelindi? 'Yüzde 15'e varan düşüş söz konusu'

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Covid-19 salgınından bu yana artan küresel enflasyon, konut piyasasına da yansıdı. Özellikle son iki yıldır kiralık konut fiyatları büyük bir artış gösterdi. Özellikle büyük şehirlerde artan talep de bu yükselişi etkiledi. Ancak 2024 yılı enflasyonda düşüş beklentisi son günlerde sektördeki fiyatlara da yansımaya başladı. İnternet sitelerindeki bazı kiralık ev ilanlarında son bir iki ayda esnemeler gözlenmeye başlandı. Gayrimenkul uzmanları da konut arzının arttığını ve talebin azaldığını belirtiyor.

'YÜZ YÜZE CİDDİ PAZARLIKLAR SÖZ KONUSU'

İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa, kiralık konut fiyatlarında ciddi bir esnemenin söz konusu olduğunu söylüyor. Fiyatlardaki esnemenin sadece ilan sitelerinde görülmediğini belirten Aşa, "Ev kiralarken yapılan yüz yüze pazarlıklarda da ciddi indirimler yapılmakta" dedi. Aşa, "İstanbul'da birkaç ay önce ortalama 23 bin liradan kiraya verilen bir evin fiyatı 18 bin seviyesine kadar geriledi" dedi.

Özellikle İstanbul'un Şişli ve Beşiktaş gibi semtlerinde birkaç ay önce ev bulunamayan semtlerde kiralık ev sayısının arttığını dile getiren Aşa "Fiyatlarda yüzde 15'e varan bir düşüş var diyebiliriz" diye ifade etti.

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FİYATLAR BU SEYİRDE DEVAM EDEBİLİR

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise yurt genelinde ağustos ayından itibaren kiraların artmadığını söyledi. Özelmacıklı, "Fiyatlarda bir miktar esneme olduğunu söylemek mümkün" dedi. "Enflasyon için beklentiler aşağı doğru kırılmayı işaret ediyor" diyen Özelmacıklı, özellikle ocak ayındaki ücret artışlarına kadar fiyatların bu seyirde devam etmesini beklediklerini ifade etti.

KONUT ARZI ARTTI TALEP AZALDI

Enflasyondaki düşüş beklentisinin kira artışlarındaki esnemenin nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Gayrimenkul Uzmanı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Konut kredisi faizlerinin yüksek olması nedeniyle satılamayan evler bir dönem kiraya verilebilir mi şeklinde mal sahiplerinin düşüncesi var. Bu durum piyasada kiralık konut arzını arttırdı. Öte yandan evlilik sezonu sona erdi ve öğrencilerin kiralık ev arayışı da kasım ayı itibarıyla tamamlandı. Bunun yanında yüksek faizlerin etkisi ile kentsel dönüşüm de hız kaybetti. Mülk sahipleri artık evini dönüşüme sokmuyor. Kısa dönem kiralık evlerle ilgili yapılan bazı kanun değişiklikleri de bu durumu etkiledi. Tüm bu gelişmeler piyasadaki kiralık konut sayısını arttırırken fiyatların bir miktar esnemesini de sağladı."

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Gayrimenkul uzmanı Özelmacıklı, enflasyondaki düşüş beklentisi nedeniyle 2024 yılı ilk yarısında kiralarda en fazla yüzde 20'lik bir artış ön gördüklerini söyledi.

EV SAHİBİ İLE KİRACI ARTIK UZLAŞMA YOLUNA GİDİYOR

İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Aşa da fiyatların artık tavan yaptığını söylüyor. Ayrıca kiralık konut yüzünden davaların çok arttığını ve mahkemelerin uzun sürdüğünü belirten Aşa, "Artık ev sahibi ve kiracılar uzlaşma yoluna gitmeyi tercih ediyor. Kiralık konuta olan talebin azalması da bu uzlaşma ortamında etkili oldu" diye konuştu.