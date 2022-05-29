Kira artışı devam ediyor

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileri üzerinden hazırlanan güncel rapor yayınlandı. Rapora göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı nisan ayında yüzde 182.7 oldu. Böylece, geçen yılın aynı döneminde 17.1 TL olan Türkiye geneli ortalama metrekare kira fiyatı 48.5 TL’ye ulaştı. Yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 140, Ankara’da yüzde 133.9, İzmir’de ise yüzde 110.8 oldu. Böylece, ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 60 TL’ye, Ankara’da 29 TL’ye, İzmir’de ise 38.3 TL’ye yükseldi.

Geçtiğimiz ay Antalya en yüksek artışın görüldüğü il oldu.

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ANTALYA’DA 4’E KATLADI

Bu ildeki kira fiyatı mart ayına kıyasla yüzde 64.2 arttı, 47.1 TL’den, 77.3 TL’ye yükseldi. Kiralık metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı ise bir ayda yüzde 166.6’dan yüzde 329.3’e yükseldi. Nisan 2021’den Nisan 2022’ye Antalya’da ortalama kira 4 kattan fazla arttı. Bu artışın Türkiye ortalama kira artışını güçlü bir şekilde yukarı çektiği görüldü. 3 büyül il ve Antalya dışında en yüksek fiyat artışı görülen diğer iller sıralamasında yüzde 145.7 artışla Mersin ve yüzde 124.7 artışla Kocaeli yer aldı. En düşük kira artışının görüldüğü iller ise şöyle sıralandı: Mardin yüzde 56.2, Kahramanmaraş yüzde 55.5, Malatya yüzde 51.4, Trabzon yüzde 50.1 ve Van yüzde 42.8. En düşük kira artışlarının hesaplandığı illerdeki yıllık kira artış oranları nisan ayında da yıllık TÜFE artış oranından yüzde 70 düşük kaldı. Ülke genelinde TÜFE enflasyonundan arındırılmış (reel) kira fiyatlarının yıllık artış hızı ivmelenerek yükselmeye devam etti. Son verilere göre yıllık reel kira artış hızı geçen aya göre 27.6 puan artarak yüzde 66.3 oldu. Kiralık konut ilan sayısı geçen aya kıyasla ülke genelinde yüzde 2.8 (177 binden 172 bine), İstanbul’da yüzde 4.4 (54.853’ten 52.439’a), Ankara’da yüzde 11.2 (15.142’den 13.440’a) azalırken İzmir’de yüzde 3.1 (19.095’ten 19.690’a) yükseldi.