Kira artış oranı ne kadar oldu? Şubat ayı kira artış oranı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ocak ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 14,52, yurt içi üretici fiyatları yüzde 15,71 arttı. TÜFE üzerinden yapılacak olan kira artış oranı böylece 14.52 olarak belirlendi. Peki, kira artış oranı ne kadar oldu? İşte, bu ay kiralara yapılacak artış oranları...

Ocak ayında enflasyon yüzde 12.15 olarak gerçekleşti. TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise yüzde 14.52 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.52 oldu.

ÖRNEK 2020 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

İşte kiraya göre artış oranları:

Eski kira: 1000 lira Yeni kira: 1145 lira

Eski kira: 1100 lira Yeni kira: 1259 lira

Eski kira: 1200 lira Yeni kira: 1374 lira

Eski kira: 1300 lira Yeni kira: 1488 lira

Eski kira: 1400 lira Yeni kira: 1603 lira

Eski kira: 1500 lira Yeni kira: 1717 lira

Eski kira: 1600 lira Yeni kira: 1832 lira

Eski kira: 1700 lira Yeni kira: 1946 lira

Eski kira: 1800 lira Yeni kira: 2061 lira

Eski kira: 1900 lira Yeni kira: 2175 lira

Eski kira: 2000 lira Yeni kira: 2290 lira

Eski kira: 2200 lira Yeni kira: 2519 lira

Eski kira: 2500 lira Yeni kira: 2863 lira

Eski kira: 2750 lira Yeni kira: 3149 lira

Eski kira: 3000 lira Yeni kira: 3435 lira