Kır lokantası kurulması işletilmesi işi ihale edilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre söz konusu ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenecek olup, istekliler, istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale tarih ve saatine kadar ilanda belirtilen adrese teslim etmeleri gerekmektedir.

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