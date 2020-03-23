Ä°stanbul BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesinden (Ä°BB) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, kÃ¼resel boyuttaki salgÄ±n nedeniyle Ã¶deme gÃ¼Ã§lÃ¼ÄŸÃ¼ yaÅŸayabilecek vatandaÅŸlar iÃ§in Silivri 3. Etap Sosyal Konut Projesi'nin nisan, mayÄ±s aylarÄ± taksit Ã¶demeleri ile mayÄ±s ayÄ± ara Ã¶demeleri, Ã‡atalca Sosyal Konut Projesi nisan, mayÄ±s aylarÄ± taksit Ã¶demeleri, Zeytinburnu Kentsel DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m Projesinde (Locamahal) dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me tabi tutulan hak sahipleri iÃ§in nisan ve mayÄ±s aylarÄ± borÃ§landÄ±rma taksitleri ertelendi. Nisan ayÄ±na ait taksit Ã¶demeleri haziran ayÄ±nda, mayÄ±s ayÄ±na ait taksit ve ara Ã¶demeler ise temmuz ayÄ±nda tahsil edilecek.ÂKÄ°PTAÅž, bu erteleme iÅŸlemleri nedeniyle herhangi bir faiz uygulamayacak.Â