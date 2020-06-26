Kiptaş Silivri 4. etap kura sonuçları: Kiptaş Silivri kura çekilişi ne zaman?

Kiptaş Silivri kura sonuçları araştırılan konular arasında yerini aldı. Kiptaş Silivri kura çekilişi 26, 27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılıyor. İlk kura 26 Haziran'da yapıldı. 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak olan kura çekilişi; 552 adet 2+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler için yapılacak. Toplam 552 asil hak sahibi ile bin 656 yedek üye belirlenecek.

KİPTAŞ SİLİVRİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kiptaş Silivri kura çekilişleri 26, 27 ve 28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılıyor. Birinci gün kura çekiminde şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimler, en az %40 oranında engelli vatandaşlar ile Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında sigortalı olarak çalıştığını belgeleyen sağlık personeli tarafından yapılan ayrıcalıklı grubun başvuru sonuçları belirleniyor.

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27 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak olan ikinci KİPTAŞ Silivri 4 etap kurası ile ise 2+1 kapalı mutfak tipindeki 552 adet konut için hak sahibi belirlenecek. Asil ve yedek talihli olmak üzere hak sahipleri belirlenerek ilan edilecek.

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28 Haziran Pazar günü saat 10:00’da başlayacak olan kura çekilişi; 474 adet 2+1 açık mutfaktan oluşan daireler ile 220 adet 3+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler için yapılacaktır. 2+1 açık mutfaktan oluşan daire tipleri için 474 asil hak sahibi ile 1.422 yedek üye belirlenecektir. 3+1 kapalı mutfaktan oluşan daireler içinse 220 asil hak sahibi ile 660 yedek üye belirlenecektir.