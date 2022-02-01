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Kimya ürünlerine ‘sürdürülebilir’ yol haritası

#Kimya Ürünleri#ISO#Yeşil Mutakabat
Kimya ürünlerine ‘sürdürülebilir’ yol haritası

İstanbul Sanayi Odası (İSO), bünyesindeki 55 meslek komitesinin gruplandığı 10 ayrı sektör için küresel pazarda yüksek katma değer üretmek ve sürdürülebilirlik yetkinliklerini arttırmak amacıyla hazırladığı rehberlerden beşincisini, Kimyasal Ürünler, Plastik ve Kauçuk Ürünleri Sanayi sektörü için açıkladı.

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Rehberde, kimyasal ürünler sektörünün öncelikleri arasında hızla yürürlüğe giren çeşitli regülasyonlarla beraber toplumun bilinçlendirilmesi ve tüketim ürünlerinde yer alan kimyasallar konusunda paketlemeler, etiketler gibi çeşitli yollarla bilgilendirilmesi olduğu belirtildi. Rehbere göre, özellikle KOBİ tarafında toplum ile beraber şirketlerin değer zincirlerinde yer alan tedarikçilerinin sürdürülebilirlik performansının ölçümlenmesi ve bu doğrultuda iyileştirilmesi için harekete geçilmesi gerekiyor.

TESTLERE DÜZENLEME

Rehberde ayrıca tedarik zincirinin desteklenmesi ve gelişiminin de endüstriyi çeşitli yükümlülükler ile karşı karşıya getireceği belirtilirken, insan sağlığına zararlı kimyasalların kullanımına yönelik yasaklı ürün listelerinin genişlediği, Ar-Ge çalışmaları kapsamında mevcut çözümlere olumsuz çevresel etkisi düşük ve çalışan / tüketici sağlığına dikkat eden alternatiflerin geliştirilmesinin kaçınılmaz olduğu ve hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen testlere yönelik yasal düzenlemelerin genişlemesi konusunda sorumlu adımlar atılması gerektiği vurgulandı.

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Bu kapsamda sektörde yer alan çalışanlara güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sunmak, kapsayıcılığı ve çeşitliliği artırmak, sorumlu satın alma ve tedarik zinciri izlenebilirliği artırarak değer zincirindeki insan hakları ihlallerinin ve olumsuz çevresel etkinin önüne geçebilmek, toplumu kimyasallar konusunda bilinçlendirmek ve canlı yaşamına karşı sorumlu adımlar atmak gerektiğine dikkat çekildi.

YEŞİL MUTABAKAT’TA ÖNE ÇIKAN KONULAR

İSO’nun kimya sektörü çalışmasında Avrupa Yeşil Mutakabatı’nda kimyasal sanayi özelinde öne çıkan konular da hatırlatıldı. Bu konulardan başlıcaları ise şu şekilde sıralandı:

- Yeşil ve dijital dönüşüm temelli sürdürülebilir kimyasal üretimi.

- Tüketici ürünlerinde bulunan zararlı kimyasal maddelerin yasaklanması.

- Riskleri değerlendirirken kimyasalların kokteyl etkisinin hesabı.

- Üretim sürecindeki risk değerlendirmesinin daha şeffaf yapılması.

- Erfloroalkil ve polifloroalkil maddelerinin kademeli şekilde kaldırılması.

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- Geri dönüştürülmüş plastiği teşvik için ambalajla ilgili yeni kurallar koyulması.

- Tüketici ürünlerinde mikroplastiklerin kullanımının kısıtlanması.

- Biyolojik bazlı, biyoçözünür plastiklere düzenleme getirilmesi.

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#Kimya Ürünleri#ISO#Yeşil Mutakabat

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