Kimya sektörünün ihracatı yüzde 12,72 arttı

İKMİB'den yapılan açıklamaya göre, sektörün şubat ayı ihracatı 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 12,72 artarak 1 milyar 683 milyon dolar oldu. Belçika, şubat ayında en çok ihracat yapılan ülke olarak kayıtlara geçti. Belçika'ya yapılan kimya ihracatı geçen ay 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 52,67 artarak 88 milyon 96 bin dolar olarak gerçekleşti.

Belçika'yı, Almanya, Irak, Hollanda, Yunanistan, İtalya, İspanya, İngiltere, İsrail ve ABD takip etti. Şubat ayında en çok ihracat yapılan 10 ülkeden 7'sine ihracat artışı oldu. Hollanda, İtalya ve ABD'ye yapılan ihracatta ise azalma yaşandı. İlk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 148,69 ile Yunanistan'da kaydedilirken, ilk 20 ülke arasında en çok artış yüzde 419,27 ile Nijerya'da gerçekleşti.

Yılın ilk 2 ayında en çok kimya ihracatı yapılan ülkeler ise sırasıyla İtalya, Almanya, Irak, ABD, İspanya, Lübnan, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve İngiltere olarak kayıtlara geçti.



ŞUBAT AYINDA EN ÇOK PLASTİKLER VE MAMULLERİ İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Plastikler ve mamulleri, 619 milyon 587 bin dolarla geçen ay kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler 298 milyon 80 bin dolarla ikinci, anorganik kimyasallar 147 milyon 601 bin dolarla üçüncü oldu. Şubat ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 88,69 ile organik kimyasallarda, en fazla daralma ise yüzde 10,07 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünlerinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, "Türkiye'nin pandemiye rağmen 2020'de yüzde 1,8 büyümesi, bu yılı daha güçlü bir büyüme ile tamamlayacağımıza işaret ediyor." ifadesini kullandı. Kimyanın, Türkiye'nin en çok ihracat yapan ikinci sektörü olarak ülke ekonomisine büyük katkı sunduğunu aktaran Pelister, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün bu yıl 2 aylık süreçte ihracatı yüzde 4,60 artışla 3,32 milyar dolara ulaştı. Ülke ekonomimizin kalkınmasında ihracatımızın ve ülkemize yapılacak yerli yatırımların artmasının çok önemli bir kaldıraç olduğunu biliyoruz. Kimya sektörü olarak çabamız, bu yönüyle gerek yeni yatırımlar gerekse de ihracatımızı artırarak yüksek ve katma değerli ürünlerin ülkemize kazandırılması. Nitekim yakın zamanda Resmi Gazete'de yayımlanarak Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programına kimya, ilaç, tıbbi cihaz ve dişçilik ile ilgili ürünlerin de dahil edilerek öncelikli ürünler listesine alınmasını memnuniyetle karşıladık. İKMİB olarak uzun bir emek ve uğraş sonucu sektörümüzde ithalatı frenleyecek ve cari açığın azalmasına katkı sağlayacak Türk Kimya Sektörü Yatırım Öncelikli Ürünler raporumuzdaki ürünlerin çoğunun da açıklanan listede yer aldığını görüyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından mayıs veya haziran ayında çağrıya çıkılacak listedeki ürünler ile ilgili üyelerimizin proje başvurusu yapmalarının önü açılmış oldu. En kısa zamanda yatırımların hayata geçirilmesini bekliyoruz."