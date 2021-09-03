Kimya sektörünün ihracatı 2 milyar doları aştı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, geçen yıl ağustos ayında 1 milyar 372 milyon dolarlık ihracat yapan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 46 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ağustos ayı ihracatını geçen yıla kıyasla yüzde 49,1 artıran sektörün 2021'in ilk 8 ayındaki toplam ihracatı ise yüzde 38,7 artışla 15 milyar 930 milyon dolar oldu.



"EN ÇOK İHRACAT HOLLANDA, ABD VE IRAK'A"

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 21,7 ile rekor bir büyüme gerçekleştirdiğini belirterek, "Net ihracatın büyümeye en çok katkı verenlerden olduğunu görüyoruz. Üretim, ihracat ve yatırımlar ile büyümek ülkemizin büyüme stratejisi olduğu kadar sürdürülebilirlik bakımından da önem taşıyor." dedi. Kimya sektörünün de Türkiye'nin ekonomisine, ihracat artışına en büyük katkı sağlayan ikinci sektör konumunda olduğuna dikkati çeken Pelister, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün ikinci çeyrekte kapasite kullanım oranı geçen yıl ortalama yüzde 67,93 iken bu yıl ortalama yüzde 74,66 oldu. İkinci çeyrekte mayıs ve haziran aylarında ihracatta lider konuma yükseldik. Ağustos ayında ise ihracatımız geçen yıla kıyasla yaklaşık yüzde 50 artarak 2 milyar doları aştı. Ağustos ayı kapasite kullanım oranı ortalama yüzde 73'ün üzerinde gerçekleşti. İlk 8 aylık dönemde ise yaklaşık 16 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik. Ağustos ayında alt sektörlerimizde en çok ihracat yapılan ürün grupları 'plastikler ve mamulleri', 'mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri' ve 'anorganik kimyasallar' olmak üzere ilk üç olarak sıralandı. Ağustos ayında en çok ihracat yaptığımız ülke sıralamasında Hollanda, ABD ve Irak ilk üçte yer aldı. Kimya ihracatımızın güçlü performansını sürdüreceğini öngörüyor ve yıl sonunda yeni bir rekora ulaşmayı bekliyoruz."

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