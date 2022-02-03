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Kimya sektörü ihracatı yüzde 30 arttı

#İhracat#Kimya Sektörü#Kimya Sektörü İhracatı
Kimya sektörü ihracatı yüzde 30 arttı

Kimya sektörünün Ocak ayı ihracatı, geçen yılın Ocak ayı ihracatına göre yüzde 30,60 arttı. Kimya sektörünün bu yılki Ocak ayı ihracatı 2,13 milyar dolar oldu.

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İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB), Kimya sektörünün Ocak ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Açıklanan rakamlara göre kimya sektörünün Ocak ayı ihracatı 2,13 milyar dolar olurken, sektörün ihracatı, geçen yıl Ocak ayına göre yüzde 30,60 arttı. 2021 yılında, 2020 yılına göre yüzde 38,79 artışla 25,4 milyar dolarlık ihracat ile rekor kırıldı. İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, "Pandemi gölgesinde geçen 2021 yılında, özellikle yılın ikinci yarısında lojistik ve tedarik bakımından sıkıntılar yaşayan sektörümüz her şeye rağmen üstün bir performans göstererek yeni bir rekora imza attı. Gerçekleştirdiğimiz 25,4 milyar dolarlık ihracat ile 2021 yılını ikinci sektör olarak tamamladık. 2020 yılına göre sektörümüz yüzde 38,79 büyüdü. Sektörümüz kapasite kullanımıyla, kilogram ortalama birim değeri artışı ile, istihdam artışı ve pazar çeşitliliği ile elindeki enstrümanları kullanarak, ülkemizin büyümesinde etkili olan ihracata en fazla katkıyı veren ikinci büyük sektör oldu. Sektörümüzü bu rekor başarıya ulaştıran tüm ihracatçılarımızı en içten duygularımla kutluyor ve tebrik ediyorum" dedi.

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Bu yıl da güzel bir başlangıç yapıldığını vurgulayan Adil Pelister, "Ocak ayında yüzde 30,60 artışla 2,13 milyar dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri ihracatı gerçekleştirdik. Kimya sektörümüz Ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci sektör konumunu korudu. Bununla birlikte ihracatını en çok artıran sektörler arasında da ikinci sektör oldu. Ocak ayında en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ilk üç sektör plastikler ve mamulleri, mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler ile anorganik kimyasallar oldu. En çok ihracat yaptığımız ilk üç ülke Hollanda, İtalya ve ABD olurken, Çin ilk on ülke arasına girdi. Ayrıca Singapur’a yapılan ihracat yüzde 2.634,84 artışla dikkat çekiyor. Sektörümüzün ihracatta yakaladığı bu ivmeyi artırmasını diliyoruz. Bu yıl 28 milyar dolarlık ihracata ulaşma hedefimiz doğrultusunda daha fazla yüksek katma değerli ihracat yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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OCAK AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE HOLLANDA OLDU

Hollanda, Ocak ayında en çok ihracat yapılan ülke oldu. Ocak ayında Hollanda’yı takip eden ilk onda yer alan diğer ülkeler ise İtalya, ABD, Almanya, Lübnan, İspanya, Irak, İsrail, Çin ve İngiltere oldu. Ocak ayında ilk 10 ülke arasında en çok artış yüzde 278,54 ile Hollanda’da oldu.

Ocak ayında Hollanda’ya yapılan kimya ihracatı 153 milyon 277 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı döneme kıyasla yüzde 278,54 arttı. Ocak ayında Hollanda’ya en çok ihraç edilen ilk beş ürün grubu sırasıyla "mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler", "plastikler ve mamulleri", "anorganik kimyasallar", "uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun" ve "kauçuk, kauçuk eşya" oldu.  

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OCAK AYINDA EN ÇOK "PLASTİKLER VE MAMULLERİ" İHRACATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Ocak ayında kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında plastikler ve mamulleri ihracatı, 718 milyon 857 bin dolarla kimya ihracatında ilk sırada yer aldı. İkinci sırada 552 milyon 471 bin dolarlık ihracatla mineral yakıtlar yer alırken, anorganik kimyasallar ihracatı 186 milyon 696 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı. ’Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk onda yer alan diğer sektörler ise; ’kauçuk, kauçuk eşya’, ’eczacılık ürünleri’, ’uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, ’boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, ’muhtelif kimyasal maddeler’, ’organik kimyasallar’ ve ’yıkama müstahzarları’ oldu. 

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Ocak ayında alt sektörlerde en çok ihracat artışı yüzde 50,70 ile mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünler sektöründe gerçekleşti.

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