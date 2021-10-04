Kimya ihracatı 18.2 milyar $ oldu

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20.7 milyar dolar oldu. Ocak-Eylül 2021’de ise ihracat, yüzde 36 artışla 160.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yaptığı açıklamada, kimya sektörünün geçen ay 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41.9 artışla 2.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, yılın 9 ayında da sektörün ihracatının yüzde 39 yükselişle 18.2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Pelister, “Üçüncü çeyrekte ihracatımız 6.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyüdü. Eylül ayında en çok ‘plastikler ve mamulleri’, ‘mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri’ ve ‘anorganik kimyasallar’ ürünlerini ihraç ettik. Eylül ayında en çok ihracat yaptığımız ülke Irak olurken, onu ABD ve Belçika takip etti” ifadelerini kullandı.