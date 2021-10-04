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Kimya ihracatı 18.2 milyar $ oldu

#Kimya#İhracat#Tim
Kimya ihracatı 18.2 milyar $ oldu

Geçen ay yüzde 41.9 artışla 2.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren kimya sektörü, yılın 9 ayında da yüzde 39 artışla 18.2 milyar dolarlık dış satıma imza attı.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin eylül ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30 artarak 20.7 milyar dolar oldu. Ocak-Eylül 2021’de ise ihracat, yüzde 36 artışla 160.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, yaptığı açıklamada, kimya sektörünün geçen ay 2020’nin aynı dönemine göre yüzde 41.9 artışla 2.3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini, yılın 9 ayında da sektörün ihracatının yüzde 39 yükselişle 18.2 milyar dolara ulaştığını bildirdi. Pelister, “Üçüncü çeyrekte ihracatımız 6.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 büyüdü. Eylül ayında en çok ‘plastikler ve mamulleri’, ‘mineral yakıtlar, mineral yağlar ve ürünleri’ ve ‘anorganik kimyasallar’ ürünlerini ihraç ettik. Eylül ayında en çok ihracat yaptığımız ülke Irak olurken, onu ABD ve Belçika takip etti” ifadelerini kullandı.

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#Kimya#İhracat#Tim