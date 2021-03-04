'Kimse beni ciddiye almadı...' Tartışma yarattı! 8 yaşında 33 bin dolarlık anlaşma imzaladı

Dünya çapında yüz milyonlarca oyuncu tarafından çevrimiçi olarak oynanan Fortnite, Joseph Deen'i 8 yaşında zengin etti. Aralık ayınca Espor organizasyonu Team 33, Fortnite oyuncusu Joseph Deen'e 33 bin dolar teklif etti ve 5 bin doların üzerinde oyun kurulumunu da dahil ederek resmi olarak kadrosuna kattı.

Genç Fortnite oyuncusu çevrimiçi olarak 33 Gosu olarak biliniyor. Genç Gosu, California'daki Team 33'ün 1 yıl önce radarına girmiş, imzalardan önce bire bir oyunlarla denenmişti. Bir nevi mülakata girmişti.

'KİMSE BENİ CİDDİYE ALMADI'

8 yaşındaki e-sporcu BBC'ye yaptığı açıklamada kendini kontrat gelince çok mutlu hissettiğini ve aslında profesyonel oyuncu olmak istese de kimsenin Team 33'ten önce kendini ciddiye almadığını belirtti.

Joseph tam 4 yaşından beri Fortnite oyunuyor. İlk kez 18 ay önce acemi e-spor takımı tarafından fark edildi.

10 OYUNCUDAN 2'Sİ 18 YAŞINDAN BÜYÜK

Esportsearnings.com web sitesine göre, en çok kazanan ilk 10 Fortnite oyuncusundan yalnızca ikisi 18 yaşın üzerinde. Fortnite Dünya Kupası'nın ilk ve şimdiye kadarki tek galibi, 2019'da 3 milyon dolarla ayrılan 16 yaşındaki Kyle "Bugha" Giersdorf oldu.

O sırada oyuna yeni giren Amerikalı Joseph için bu bir ilham kaynağıydı. Joseph açıklamasında, "Hayalim Bugha gibi olmak. Onun gibi oynamak. Ona hayranlık duyuyorum çünkü Dünya Kupası'nı kazanana kadar kimse onu ciddiye almadı. Ben de aynı hislerdeyim. Kimse Team 33'le imza atana kadar beni ciddiye almadı" dedi.

BAZI ENDİŞELER VAR

Deen bu kadar yüksek bir rakama anlaşmış olsa da Birleşik Krallık'ta 12PEGI ve ABD'de ESRB göz önüne alındığında ve duruma çocuk işçiliği yasaları eklendiğinde imzanın yasallığı endişelere sebep veriyor.

Joseph'in annesi Gigi, bunun onu endişelendiren bir şey olmadığını belirtiyor. Gigi, Deen'in okuldan sonra günde 2 ya da 3 saat oyun oynadığını ifade ediyor.

TWICH BİLMECESİ

Annesi Joseph'e yeşil ışık yaksa bile, yaşı onun en büyük oyun akışı platformu olan Twitch'te yayın yapmasını yasaklıyor.

Kuralları çiğnemek hem Joseph hem de yeni ekibi için maliyetli olabilir. Çünkü 2019'da, FaZe Clan için Patrick 'H1ghsky1' adlı 11 yaşındaki profesyonel bir oyuncu Bragaru, gerçek yaşının keşfedilmesinin ardından Twitch'te yayın yapması yasaklanmıştı.

Her iki taraf da, sekiz yaşındaki bir çocuğun oynaması veya antrenman yapması için gereken minimum saat sayısını şart koşmadığını söylüyor.

İKİNCİ SIRADA

Kamu kayıtlarının gösterdiği kadarıyla, Joseph şimdiye kadarki en genç ikinci profesyonel oyuncu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, çevrimiçi olarak "Lil Poison" olarak bilinen Amerikalı Victor De Leon III, 2005 yılında yedi yaşında imzalı en genç profesyonel video oyuncusu olmuştu.