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‘Kimlikle döviz alımı kararı müdahale değil’

#Döviz Alım#Kimlik#Hazine Ve Maliye Bakanlığı
‘Kimlikle döviz alımı kararı müdahale değil’

Hazine ve Maliye Bakanlığı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında karara ilişkin tebliğde değişiklik yaptı.

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Resmi Gazete’de önceki gün çıkan değişikle, yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri tüm işlemlerde müşterinin T.C. Kimlik Numarasını/Pasaport Numarasını veya Vergi Kimlik Numarasını müşteriden temin ederek her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorunda olacaklar. Döviz alırken kimlik numarasını vermek için herhangi bir alt limitin olmadığı, 50 dolar da alınsa 1000 dolar da alınsa bildirim yapılmasının zorunlu olduğu belirtildi.

 MÜDAHALE ANLAMI TAŞIMIYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, kambiyo mevzuatı kapsamında döviz alım satımında bir kimlik bildirim yükümlülüğü bulunmadığı hatırlatılarak, buna karşılık daha önce MASAK mevzuatı kapsamında işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı 75 bin lirayı aşan işlemler ile vergi mevzuatı uyarınca 3 bin doları veya eşitini aşan işlemlerde kimlik tespiti zorunluluğunun bulunduğu belirtildi.

Tebliğ’de yapılan değişiklikle bir alt sınır olmaksızın döviz alım-satım işlemlerinde kimlik tespitinin zorunlu hale getirildiği belirtilerek, “Ülkemizde bankalar ve sermaye piyasası aracı kuruluşları nezdinde gerçekleştirilen işlemlerde olduğu gibi yetkili müesseseler sektöründeki tüm işlemlerin de kayıt altına alınması ve ayrıca sektörün uluslararası uygulamalar ile uyumlu hale getirilmesi hedeflenmiştir” denildi. Yeni uygulamanın sektördeki kayıt dışılığın azaltılması ve kurumsallaşma düzeyinin artırılması ile uluslararası düzenlemelere uyum dışında başka hiçbir amacı olmadığının kaydedildiği açıklamada, “Tebliğ ile yapılan değişiklik, döviz piyasalarına ilişkin herhangi bir müdahaleyi kesinlikle içermemektedir. Düzenleme, sadece döviz bürolarının işleyişi ve kurumsallaşmasına yönelik ihtiyaçları karşılamaya yönelik olarak hazırlanmıştır” denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Döviz Alım#Kimlik#Hazine Ve Maliye Bakanlığı

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