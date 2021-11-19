Kimlik beyanına 100 dolar limiti

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Geçen ay Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarından döviz almak isteyenler için kimlik beyanı zorunluluğu getirmişti. Bu zorunlulukta herhangi bir alt limi yoktu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğle alt sınır 100 dolar oldu.

Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 dolar veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin TC kimlik numarasını/pasaport numarasını ve/veya vergi kimlik numarasını müşteriden temin ederek, her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorunda olacak. Daha önce bu hüküm “tüm işlemler” şeklinde uygulanıyordu. Bundan sonraki süreçte 100 doların altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu kaldırılmış oldu. Bir başka düzenlemeyle tebliğe Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkisini düzenleyen maddeye “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesi eklendi. Bakanlık, tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olacak.

YETKİ KİMLİK İBRAZI İÇİN

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Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e yönelik bazı yorumların yapıldığı ifade edildi. Düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlendiğine yer verilen açıklamada, “Söz konusu değişiklikte (işlem limitlerini belirlemeye) ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir.

Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir” denildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün öğle saatlerinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yeni bir tebliğle sosyal medyada tartışma konusu olan “işlem limitlerini belirlemeye,” ibaresini “kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini belirlemeye” olarak değiştirdi.