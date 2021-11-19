Kimlik beyanına 100 dolar limiti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Derbi öncesi kabus Altaydan sonra şimdi Berke... Altyapıdan takviye... Kahraman olabilirDerbi öncesi kabus! Altay'dan sonra şimdi Berke... Altyapıdan takviye... "Kahraman olabilir"#Galatasaray
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
E-ticarete yeni kurallar geliyorE-ticarete yeni kurallar geliyor#E-Ticaret
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
AK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek miAK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek mi?#AK Parti
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
Sekiz yıl süren dava sonuçlandı İşte alacağı tazminat...Sekiz yıl süren dava sonuçlandı! İşte alacağı tazminat...#Feryal Gülman
Siyaset dünyasını yasa boğan ölümSiyaset dünyasını yasa boğan ölüm!#İmran Kılıç
Ona dokunmayın Almanca düşündüğü için..."Ona dokunmayın Almanca düşündüğü için..."#A Milli Takım
HABERLEREkonomi Haberleri

Kimlik beyanına 100 dolar limiti

#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Döviz#Kimlik Beyanı
Kimlik beyanına 100 dolar limiti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, döviz alım satımında kimlik tespitiyle ilgili düzenlemede değişiklik yaparak, 100 dolar ya da karşılığı Türk Lirası tutarı altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğunu kaldırdı.

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesinin söz konusu olmadığını vurguladı. Geçen ay Hazine ve Maliye Bakanlığı döviz bürolarından döviz almak isteyenler için kimlik beyanı zorunluluğu getirmişti. Bu zorunlulukta herhangi bir alt limi yoktu. Resmi Gazete’de dün yayımlanan tebliğle alt sınır 100 dolar oldu.

Yetkili müesseseler gerçekleştirdikleri 100 dolar veya karşılığı Türk lirası tutarını aşan işlemler için müşterinin TC kimlik numarasını/pasaport numarasını ve/veya vergi kimlik numarasını müşteriden temin ederek, her bir işlem itibarıyla kayıt altına almak zorunda olacak. Daha önce bu hüküm “tüm işlemler” şeklinde uygulanıyordu. Bundan sonraki süreçte 100 doların altındaki işlemlerde kimlik ibrazı zorunluluğu kaldırılmış oldu. Bir başka düzenlemeyle tebliğe Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yetkisini düzenleyen maddeye “işlem limitlerini belirlemeye” ifadesi eklendi. Bakanlık, tebliğin tatbikatını temin etmek amacıyla gerekli göreceği her türlü tedbiri almaya, mücbir sebep hallerini veya zorunlu halleri değerlendirmeye, işlem limitlerini belirlemeye, tereddütlü hususları gidermeye ve tebliğde öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya yetkili olacak.

YETKİ KİMLİK İBRAZI İÇİN

Haberin Devamı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’e yönelik bazı yorumların yapıldığı ifade edildi. Düzenlemeyle döviz bürolarında alım satım işlemlerinde kimlik ibrazı limitinin 100 doların üstü ve karşılığı Türk Lirası olarak yeniden belirlendiğine yer verilen açıklamada, “Söz konusu değişiklikte (işlem limitlerini belirlemeye) ifadesi sadece kimlik ibrazına yönelik olup, bu ifade 100 dolar limitini artırma veya azaltmaya yönelik bir yetkilendirmeyi ifade etmektedir. Döviz alım satımı piyasada alıcılar ve satıcılar arasında serbestçe gerçekleşmektedir.

Düzenlemenin serbest piyasaya müdahalesi kesinlikle söz konusu değildir” denildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı dün öğle saatlerinde Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan yeni bir tebliğle sosyal medyada tartışma konusu olan “işlem limitlerini belirlemeye,” ibaresini “kimlik ibrazına yönelik işlem limitlerini belirlemeye” olarak değiştirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hazine Ve Maliye Bakanlığı#Döviz#Kimlik Beyanı

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19